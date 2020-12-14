Додано: Сер 11 січ, 2023 13:01

reus

Я в силу морозов ниже минус 10 пока инвестирую только в коньяки и не днём

Цены Киева считаю завышенными, впрочем и на новые кроссоверы Хьюндай тоже, тем более на Крузаки 300е и Ку8е(ибо когда то папа принёс почитать самиздатовский "Невозврашенец" Кабакова, авто там дешевле автомата иногда стоило, ситуация похожая у вас в феврале была)

Вы бы жили в том сарайчике в городке на окраине мира и Атлантики? Про рост цены домов там на периферии в курсе, особенно с 2003года где то. Но операции с капиталом там? Разве что акций потом прикупить после навара, если он будет. Аренда именно этих сарайчиков неинтересна, впрочем как и сейчас в новостроях Киева по похожим вложениям.