По Рыбальскому: цена в доллярах стоит на месте. По готовому еще до войны объекту в Одессе: цена от застройщика стоит на месте.
Ждем дальше.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
По Рыбальскому: цена в доллярах стоит на месте. По готовому еще до войны объекту в Одессе: цена от застройщика стоит на месте.
Ждем дальше.
Додано: Сер 11 січ, 2023 11:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:37
Я рынок изучаю, и у меня есть понимание. Я Вас не отговариваю покупать у Макса квиточку за 350 куе, если вы считаете, что инвестировать в Киев по завышенным хотелкам продавцов на сегодня интересно. Я другого мнения. Никого переубеждать не собираюсь. И в принципе мало, кто имеет силы признать, что ошибается. Даром потраченное время.
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:50
По Вашей логике, чем больше жителей, тем дороже недвижимость. Каир сильно недооценен
Прошу обратить внимание потенциальным инвесторам!
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:58
С покупателем вашей квитки в ФК связь поддерживаете? Как он, еще покупкой доволен?
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:01
По моей логике, в городе на 500К жителей врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 січ, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:01
reus
Я в силу морозов ниже минус 10 пока инвестирую только в коньяки и не днём
Цены Киева считаю завышенными, впрочем и на новые кроссоверы Хьюндай тоже, тем более на Крузаки 300е и Ку8е(ибо когда то папа принёс почитать самиздатовский "Невозврашенец" Кабакова, авто там дешевле автомата иногда стоило, ситуация похожая у вас в феврале была)
Вы бы жили в том сарайчике в городке на окраине мира и Атлантики? Про рост цены домов там на периферии в курсе, особенно с 2003года где то. Но операции с капиталом там? Разве что акций потом прикупить после навара, если он будет. Аренда именно этих сарайчиков неинтересна, впрочем как и сейчас в новостроях Киева по похожим вложениям.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:10
читатели только и остались. А покупателей нет. То что я хочу купить ничешуя не дешевеет.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:14
У меня - всё со шторами. Сараями с закосом под лофт не увлекаюсь
Все мои квартиры продаются и есть на лохе
Форумчане с интеллектом их давно нашли
Востаннє редагувалось beee в Сер 11 січ, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:16
Как вседа афтар дал в штангу. У меня знакомый немец инвестировал в одну из башен. Аренда со старта было 500 дол. Чистыми.сейчас наверно больше,очень много ванюш приехало.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 11 січ, 2023 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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