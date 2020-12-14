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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10611106121061310614>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По Рыбальскому: цена в доллярах стоит на месте. По готовому еще до войны объекту в Одессе: цена от застройщика стоит на месте.
Ждем дальше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 11:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:это некогда роскошное жильё

:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:37

  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Я рынок изучаю, и у меня есть понимание. Я Вас не отговариваю покупать у Макса квиточку за 350 куе, если вы считаете, что инвестировать в Киев по завышенным хотелкам продавцов на сегодня интересно. Я другого мнения. Никого переубеждать не собираюсь. И в принципе мало, кто имеет силы признать, что ошибается. Даром потраченное время.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:50

  airmax78 написав:
  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Какого Джека? Какого ТТ? Дублин - городок на 500К жителей. Выходишь из центра и попадаешь в частный сектор. Хотя городок симпатичный - "ябтамжил". Но не на окраине.

По Вашей логике, чем больше жителей, тем дороже недвижимость. Каир сильно недооценен :D
Прошу обратить внимание потенциальным инвесторам! :D
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:58

  reus написав:
  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Я рынок изучаю, и у меня есть понимание. Я Вас не отговариваю покупать у Макса квиточку за 350 куе, если вы считаете, что инвестировать в Киев по завышенным хотелкам продавцов на сегодня интересно. Я другого мнения. Никого переубеждать не собираюсь. И в принципе мало, кто имеет силы признать, что ошибается. Даром потраченное время.

С покупателем вашей квитки в ФК связь поддерживаете? Как он, еще покупкой доволен?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:01

  reus написав:
  airmax78 написав:
  барабашов написав:reus
Центр Дублина аналог хоть Джека, хоть ЦП, хоть Чикаги - почём? ТТ и Тетрис уже обходим мимо как и Башни Трампа.
За Лондон и Белфаст не спрашиваем, но тоже интересно

Какого Джека? Какого ТТ? Дублин - городок на 500К жителей. Выходишь из центра и попадаешь в частный сектор. Хотя городок симпатичный - "ябтамжил". Но не на окраине.

По Вашей логике, чем больше жителей, тем дороже недвижимость. Каир сильно недооценен :D
Прошу обратить внимание потенциальным инвесторам! :D

По моей логике, в городе на 500К жителей врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 11 січ, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:01

reus
Я в силу морозов ниже минус 10 пока инвестирую только в коньяки и не днём
Цены Киева считаю завышенными, впрочем и на новые кроссоверы Хьюндай тоже, тем более на Крузаки 300е и Ку8е(ибо когда то папа принёс почитать самиздатовский "Невозврашенец" Кабакова, авто там дешевле автомата иногда стоило, ситуация похожая у вас в феврале была)
Вы бы жили в том сарайчике в городке на окраине мира и Атлантики? Про рост цены домов там на периферии в курсе, особенно с 2003года где то. Но операции с капиталом там? Разве что акций потом прикупить после навара, если он будет. Аренда именно этих сарайчиков неинтересна, впрочем как и сейчас в новостроях Киева по похожим вложениям.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:10

  Чукча2 написав:Ребята!
У вашей ветки еще остались немногочисленные читатели с медленно шевелящими губами
читатели только и остались. А покупателей нет. То что я хочу купить ничешуя не дешевеет.
У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць: Варшави, Праги, Братислави та Будапешта, — Polsat News.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:14

  Ромасик написав:https://flatfy.ua/realty/392431699
Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к.
Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.Зображення

Еще одна https://flatfy.ua/realty/395589804
Прямо не ЖК, а ойтиБЦ.

У меня - всё со шторами. Сараями с закосом под лофт не увлекаюсь
Все мои квартиры продаются и есть на лохе
Форумчане с интеллектом их давно нашли
Востаннє редагувалось beee в Сер 11 січ, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:16

  airmax78 написав:По моей логике, в городе на 500К жителей врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.




Как вседа афтар дал в штангу. У меня знакомый немец инвестировал в одну из башен. Аренда со старта было 500 дол. Чистыми.сейчас наверно больше,очень много ванюш приехало.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 11 січ, 2023 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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