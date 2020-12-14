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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10611106121061310614
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25

  Чукча2 написав:Ребята!
У вашей ветки еще остались немногочисленные читатели с медленно шевелящими губами!

Хотелось бы больше тематической информации от уважаемых лендлордов!

Не превращайте ветку в дворовые разборки!
Это все от безделия!))


Я пробовал. Ничего хорошего из этого не будет.

Самая лучшая позиция: не иметь к недвижимости никакого отношения, не писать ничего по делу (з...ч мырят), язвить и флудить
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:56

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:По моей логике, в городе на 500К жителей врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.




Как вседа афтар дал в штангу. У меня знакомый немец инвестировал в одну из башен. Аренда со старта было 500 дол. Чистыми.сейчас наверно больше,очень много ванюш приехало.

Так це ж дурня була - таке у Батумі будувати. Вони б так і стояли пустими, якби не хуйло.
airmax78
 
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