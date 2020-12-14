Я пробовал. Ничего хорошего из этого не будет.
Самая лучшая позиция: не иметь к недвижимости никакого отношения, не писать ничего по делу (з...ч мырят), язвить и флудить
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25
Я пробовал. Ничего хорошего из этого не будет.
Самая лучшая позиция: не иметь к недвижимости никакого отношения, не писать ничего по делу (з...ч мырят), язвить и флудить
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:56
Так це ж дурня була - таке у Батумі будувати. Вони б так і стояли пустими, якби не хуйло.
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