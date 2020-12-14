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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10611106121061310614
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:25

  Чукча2 написав:Ребята!
У вашей ветки еще остались немногочисленные читатели с медленно шевелящими губами!

Хотелось бы больше тематической информации от уважаемых лендлордов!

Не превращайте ветку в дворовые разборки!
Это все от безделия!))


Я пробовал. Ничего хорошего из этого не будет.

Самая лучшая позиция: не иметь к недвижимости никакого отношения, не писать ничего по делу (з...ч мырят), язвить и флудить
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:56

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:По моей логике, в городе на 500К жителей врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.




Как вседа афтар дал в штангу. У меня знакомый немец инвестировал в одну из башен. Аренда со старта было 500 дол. Чистыми.сейчас наверно больше,очень много ванюш приехало.

Так це ж дурня була - таке у Батумі будувати. Вони б так і стояли пустими, якби не хуйло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:28

  vitaliian написав:
  Чукча2 написав:Ребята!
У вашей ветки еще остались немногочисленные читатели с медленно шевелящими губами
читатели только и остались. А покупателей нет. То что я хочу купить ничешуя не дешевеет.
У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць: Варшави, Праги, Братислави та Будапешта, — Polsat News.

купити можна, але або потрібно зачинати ремонт (в який зараз нема змісту вкладатися), або локація не подобається, або ціна не така, яка влаштувала би, або очінувана дохідність не радує.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 15:30

  beee написав:
  Ромасик написав:https://flatfy.ua/realty/392431699
Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к.
Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.Зображення

Еще одна https://flatfy.ua/realty/395589804
Прямо не ЖК, а ойтиБЦ.

У меня - всё со шторами. Сараями с закосом под лофт не увлекаюсь
Все мои квартиры продаются и есть на лохе
Форумчане с интеллектом их давно нашли

ІТ притони :)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 16:29

  beee написав:
  Ромасик написав:https://flatfy.ua/realty/392431699
Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к.
Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.

У меня - всё со шторами. Сараями с закосом под лофт не увлекаюсь
Все мои квартиры продаются и есть на лохе
Форумчане с интеллектом их давно нашли

После недавнего грандиозного обсёра с "продажей от владельца" ЯГ(когда выяснилось, что эту квартиру продают еще несколько агентств, причем у beee самая высокая цена), думал ты уже не появишься на ветке
Damien
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