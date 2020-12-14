Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:https://flatfy.ua/realty/392431699 Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к. Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.
Ромасик написав:https://flatfy.ua/realty/392431699 Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к. Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.
У меня - всё со шторами. Сараями с закосом под лофт не увлекаюсь Все мои квартиры продаются и есть на лохе Форумчане с интеллектом их давно нашли
После недавнего грандиозного обсёра с "продажей от владельца" ЯГ(когда выяснилось, что эту квартиру продают еще несколько агентств, причем у beee самая высокая цена), думал ты уже не появишься на ветке
Ромасик написав:https://flatfy.ua/realty/392431699 Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к. Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.
У меня - всё со шторами. Сараями с закосом под лофт не увлекаюсь Все мои квартиры продаются и есть на лохе Форумчане с интеллектом их давно нашли
После недавнего грандиозного обсёра с "продажей от владельца" ЯГ(когда выяснилось, что эту квартиру продают еще несколько агентств, причем у beee самая высокая цена), думал ты уже не появишься на ветке
Да ладно, купівля у В-ві новобуду, влипання на полький фінмон, розборки із судами ... це як сіквел "неймовірні пригоди італійців в Росіії" .. потім очікую щось на кшталт