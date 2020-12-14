Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:56
Хомякоид написав: airmax78 написав:
По моей логике, в городе на 500К жителей врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.
Как вседа афтар дал в штангу. У меня знакомый немец инвестировал в одну из башен. Аренда со старта было 500 дол. Чистыми.сейчас наверно больше,очень много ванюш приехало.
Так це ж дурня була - таке у Батумі будувати. Вони б так і стояли пустими, якби не хуйло.
airmax78
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:28
vitaliian написав: Чукча2 написав:
Ребята!
У вашей ветки еще остались немногочисленные читатели с медленно шевелящими губами
читатели только и остались. А покупателей нет. То что я хочу купить ничешуя не дешевеет.
У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць: Варшави, Праги, Братислави та Будапешта, — Polsat News.
купити можна, але або потрібно зачинати ремонт (в який зараз нема змісту вкладатися), або локація не подобається, або ціна не така, яка влаштувала би, або очінувана дохідність не радує.
flyman
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Додано: Сер 11 січ, 2023 15:30
beee написав: Ромасик написав:
https://flatfy.ua/realty/392431699
Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к.
Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.
Еще одна
https://flatfy.ua/realty/395589804
Прямо не ЖК, а ойтиБЦ.
У меня - всё со шторами. Сараями с закосом под лофт не увлекаюсь
Все мои квартиры продаются и есть на лохе
Форумчане с интеллектом их давно нашли
ІТ притони
flyman
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Додано: Сер 11 січ, 2023 19:58
airmax78 написав:
С покупателем вашей квитки в ФК связь поддерживаете? Как он, еще покупкой доволен?
Главное, что я доволен продажей! 70% заработал от вложенных инвестиций.
Но квартира с классным, качественным ремонтом. Думаю, что обе стороны остались довольны.
reus
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Додано: Сер 11 січ, 2023 20:02
airmax78 написав:
врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.
А что квартира в 30+ этажном здании, это вершина мечты? На любителя.
reus
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Додано: Сер 11 січ, 2023 21:11
У меня квартиры на этажах 7..8.
Риелторы говорят, что спросом пользуются средние этажи. Вчера звонят покупатели, ищут на 16..24 этажах. "Дупа, як горіх, кокосовий", подумал я
beee
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Додано: Сер 11 січ, 2023 21:15
beee написав:
У меня квартиры на этажах 7..8.
Риелторы говорят, что спросом пользуются средние этажи.
Вчера звонят покупатели, ищут на 16..24 этажах.
"Дупа, як горіх, кокосовий", подумал я
Я тоже свои предпочтения менять не собираюсь из-за какого-то конченного хуйла. В Одессе смотрю квартиры на этажах от 15го.
airmax78
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Додано: Сер 11 січ, 2023 21:15
reus написав: airmax78 написав:
врядли могут появиться 30+ этажные жилые здания.
А что квартира в 30+ этажном здании, это вершина мечты? На любителя.
Однозначно да. Чтобы понять - надо пожить.
airmax78
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Додано: Сер 11 січ, 2023 21:19
Хотя, генераторы включаются автоматом уже во всех домах. Отопление, вода, лифты, освещение в мопах, интернет работает.
Свет: инверторы + акб уже в каждой квартире. Разницы нет: отключают, не отключают, всё равно
beee
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Додано: Сер 11 січ, 2023 21:23
airmax78 написав: beee написав:
У меня квартиры на этажах 7..8.
Риелторы говорят, что спросом пользуются средние этажи.
Вчера звонят покупатели, ищут на 16..24 этажах.
"Дупа, як горіх, кокосовий", подумал я
Я тоже свои предпочтения менять не собираюсь из-за какого-то конченного хуйла. В Одессе смотрю квартиры на этажах от 15го.
девочки, может вам чтобы обсуждать свои прелести завести отдельную ветку ?
baraka
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