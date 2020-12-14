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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 21:32
baraka написав: airmax78 написав: beee написав:
У меня квартиры на этажах 7..8.
Риелторы говорят, что спросом пользуются средние этажи.
Вчера звонят покупатели, ищут на 16..24 этажах.
"Дупа, як горіх, кокосовий", подумал я
Я тоже свои предпочтения менять не собираюсь из-за какого-то конченного хуйла. В Одессе смотрю квартиры на этажах от 15го.
девочки, может вам чтобы обсуждать свои прелести завести отдельную ветку ?
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
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