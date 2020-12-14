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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10612106131061410615
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:32

  baraka написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:У меня квартиры на этажах 7..8.
Риелторы говорят, что спросом пользуются средние этажи.

Вчера звонят покупатели, ищут на 16..24 этажах.

"Дупа, як горіх, кокосовий", подумал я

Я тоже свои предпочтения менять не собираюсь из-за какого-то конченного хуйла. В Одессе смотрю квартиры на этажах от 15го.


девочки, может вам чтобы обсуждать свои прелести завести отдельную ветку ? :)

Хочется дешевея, а его не наблюдается?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Хочется дешевея, а его не наблюдается?

Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:20

  reus написав:
  airmax78 написав:Хочется дешевея, а его не наблюдается?

Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.

Реус, Варшавский - тоже очень хороший ЖК. Скоро там будет метро. Совсем не обязательно со старта жить в центре. Со временем накопите больше денег, возьмете ипотеку - переселитесь ближе к центру. Тем более что Веник - хорошо знакомый Вам район.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 01:08

  reus написав:
  airmax78 написав:Хочется дешевея, а его не наблюдается?

Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.

И сколько ваша бывшая прелесть в ФК теперь по стоит по этим вводным? Вы её за 270 кажется продали или дороже? Там же двушка метров 80 и этаж не самый самый ядовый при блэкауте?
барабашов
 
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