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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 21:32
baraka написав: airmax78 написав: beee написав:
У меня квартиры на этажах 7..8.
Риелторы говорят, что спросом пользуются средние этажи.
Вчера звонят покупатели, ищут на 16..24 этажах.
"Дупа, як горіх, кокосовий", подумал я
Я тоже свои предпочтения менять не собираюсь из-за какого-то конченного хуйла. В Одессе смотрю квартиры на этажах от 15го.
девочки, может вам чтобы обсуждать свои прелести завести отдельную ветку ?
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 00:16
airmax78 написав:
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 00:20
reus написав: airmax78 написав:
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
Реус, Варшавский - тоже очень хороший ЖК. Скоро там будет метро. Совсем не обязательно со старта жить в центре. Со временем накопите больше денег, возьмете ипотеку - переселитесь ближе к центру. Тем более что Веник - хорошо знакомый Вам район.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 01:08
reus написав: airmax78 написав:
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
И сколько ваша бывшая прелесть в ФК теперь по стоит по этим вводным? Вы её за 270 кажется продали или дороже? Там же двушка метров 80 и этаж не самый самый ядовый при блэкауте?
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