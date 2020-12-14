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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 січ, 2023 21:32
baraka написав: airmax78 написав: beee написав:
У меня квартиры на этажах 7..8.
Риелторы говорят, что спросом пользуются средние этажи.
Вчера звонят покупатели, ищут на 16..24 этажах.
"Дупа, як горіх, кокосовий", подумал я
Я тоже свои предпочтения менять не собираюсь из-за какого-то конченного хуйла. В Одессе смотрю квартиры на этажах от 15го.
девочки, может вам чтобы обсуждать свои прелести завести отдельную ветку ?
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 00:16
airmax78 написав:
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
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reus
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Додано: Чет 12 січ, 2023 00:20
reus написав: airmax78 написав:
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
Реус, Варшавский - тоже очень хороший ЖК. Скоро там будет метро. Совсем не обязательно со старта жить в центре. Со временем накопите больше денег, возьмете ипотеку - переселитесь ближе к центру. Тем более что Веник - хорошо знакомый Вам район.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 01:08
reus написав: airmax78 написав:
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
И сколько ваша бывшая прелесть в ФК теперь по стоит по этим вводным? Вы её за 270 кажется продали или дороже? Там же двушка метров 80 и этаж не самый самый ядовый при блэкауте?
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барабашов
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Додано: Чет 12 січ, 2023 02:38
airmax78 написав: prosecutor написав:
Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост
погружение будет болезненным.
Просто траектория становится немного более пологой, но силу притяжения преодолеем и до Марса так или иначе долетим. Вопрос только за сколько лет.
Ракета 300%, в 3 раза больше , в 3 раза быстрее звука?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 03:17
барабашов написав:
Франт - та прелесть в Белгородке мало того что стоит от 31кгрн метр(а это 760 долларов за метр в жопенях замечу!!! А нам втирали про пентхаусы с ремонтом на Анны Ахметовой по 800), так и ещё мне на рендере напоминает реновированную панельку 9ти этажку, ну как немцы с хрущами сделали в ГДР. То есть большая вероятность что это не новострой, а недострой 90х или начала 2000ж, сейчас допиленный до конца, там потолки судя по фото 2.50, ну кто сейчас иак строить будет, если даже в нахалстрое Флуя панорамные окна и потолок хотя бы 2,70?
И опять же акцентирую на цене метра, жопеня области и почти 800/метр без ремонта.
Какой нах монолит 23года на Печёрске или Подоле "па600", как типа во Франике шлёпают сейчас, тут бы совкошлак "па600" на Трое найти.
Стока текста и ни слова про машины.
ШОЗАДЕЛА? А? (КИВ)
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Додано: Чет 12 січ, 2023 09:17
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Хочется дешевея, а его не наблюдается?
Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
Реус, Варшавский - тоже очень хороший ЖК. Скоро там будет метро
. Совсем не обязательно со старта жить в центре. Со временем накопите больше денег, возьмете ипотеку - переселитесь ближе к центру. Тем более что Веник - хорошо знакомый Вам район.
троещина и то лучше, там тоже метро скоро будет.
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