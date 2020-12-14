барабашов написав:

Франт - та прелесть в Белгородке мало того что стоит от 31кгрн метр(а это 760 долларов за метр в жопенях замечу!!! А нам втирали про пентхаусы с ремонтом на Анны Ахметовой по 800), так и ещё мне на рендере напоминает реновированную панельку 9ти этажку, ну как немцы с хрущами сделали в ГДР. То есть большая вероятность что это не новострой, а недострой 90х или начала 2000ж, сейчас допиленный до конца, там потолки судя по фото 2.50, ну кто сейчас иак строить будет, если даже в нахалстрое Флуя панорамные окна и потолок хотя бы 2,70?И опять же акцентирую на цене метра, жопеня области и почти 800/метр без ремонта.Какой нах монолит 23года на Печёрске или Подоле "па600", как типа во Франике шлёпают сейчас, тут бы совкошлак "па600" на Трое найти.