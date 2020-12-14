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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10613106141061510616>
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 21:32

  baraka написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:У меня квартиры на этажах 7..8.
Риелторы говорят, что спросом пользуются средние этажи.

Вчера звонят покупатели, ищут на 16..24 этажах.

"Дупа, як горіх, кокосовий", подумал я

Я тоже свои предпочтения менять не собираюсь из-за какого-то конченного хуйла. В Одессе смотрю квартиры на этажах от 15го.


девочки, может вам чтобы обсуждать свои прелести завести отдельную ветку ? :)

Хочется дешевея, а его не наблюдается?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Хочется дешевея, а его не наблюдается?

Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 00:20

  reus написав:
  airmax78 написав:Хочется дешевея, а его не наблюдается?

Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.

Реус, Варшавский - тоже очень хороший ЖК. Скоро там будет метро. Совсем не обязательно со старта жить в центре. Со временем накопите больше денег, возьмете ипотеку - переселитесь ближе к центру. Тем более что Веник - хорошо знакомый Вам район.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 01:08

  reus написав:
  airmax78 написав:Хочется дешевея, а его не наблюдается?

Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.

И сколько ваша бывшая прелесть в ФК теперь по стоит по этим вводным? Вы её за 270 кажется продали или дороже? Там же двушка метров 80 и этаж не самый самый ядовый при блэкауте?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 02:38

  airmax78 написав:
  prosecutor написав:Ну что рокетчики. Ракета начинает терять высоту. Еще медленно, еще незаметно. Запомните этот пост :) погружение будет болезненным.

Просто траектория становится немного более пологой, но силу притяжения преодолеем и до Марса так или иначе долетим. Вопрос только за сколько лет.


Ракета 300%, в 3 раза больше , в 3 раза быстрее звука?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 03:17

  барабашов написав:Франт - та прелесть в Белгородке мало того что стоит от 31кгрн метр(а это 760 долларов за метр в жопенях замечу!!! А нам втирали про пентхаусы с ремонтом на Анны Ахметовой по 800), так и ещё мне на рендере напоминает реновированную панельку 9ти этажку, ну как немцы с хрущами сделали в ГДР. То есть большая вероятность что это не новострой, а недострой 90х или начала 2000ж, сейчас допиленный до конца, там потолки судя по фото 2.50, ну кто сейчас иак строить будет, если даже в нахалстрое Флуя панорамные окна и потолок хотя бы 2,70?
И опять же акцентирую на цене метра, жопеня области и почти 800/метр без ремонта.
Какой нах монолит 23года на Печёрске или Подоле "па600", как типа во Франике шлёпают сейчас, тут бы совкошлак "па600" на Трое найти.


Стока текста и ни слова про машины.
ШОЗАДЕЛА? А? (КИВ) :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 09:17

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Хочется дешевея, а его не наблюдается?

Кто реально хочет продать, тот существенно снижает цену хотелки, а кто не хочет, тот рассказывает о том, что не дешевеет.

Реус, Варшавский - тоже очень хороший ЖК. Скоро там будет метро. Совсем не обязательно со старта жить в центре. Со временем накопите больше денег, возьмете ипотеку - переселитесь ближе к центру. Тем более что Веник - хорошо знакомый Вам район.


троещина и то лучше, там тоже метро скоро будет.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:56

  барабашов написав:И сколько ваша бывшая прелесть в ФК теперь по стоит по этим вводным? Вы её за 270 кажется продали или дороже? Там же двушка метров 80 и этаж не самый самый ядовый при блэкауте?

Неважно за сколько продал и какая квартира важно, что я заработал 70% от вложенных инвестиций. Сейчас я бы откупил за 50% от цены продажи и то, только потому, что ремонт оч. качественный.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 10:57

  airmax78 написав: Ну є в тебе гроші на умовний економ на Борщагівці або Академмістечку, а ти бажаєшь бізнес-клас з дизайнерським ремонтом в центрі - чиї це проблеми? Чи допоможуть їх вирішити мантри про стрімкий домкрат? Питання риторичне.
Флай, попрацюйте з Реусом, навчить його будьласка філософії мінімалізму. Людина в роках, а досі прагне туди ж - у вирву безглуздого споживання не маючи при цьому на це грошей. Все це може дуже погано закінчитись.

Эйрмакс, Вы неправильно продаете.
Все Ваши обсуждения только о цене. О цене как раз надо поменьше, в идеале вообще не упоминать о ней, т.к. она безумно высока в нынешнее время для этого объекта.
Надо искать другие плюсы покупки в 2023 году, надо доказать покупателю, что неизбежного обвала цены ждать не надо. Да, потом будет дешево, но.....(и 10 факторов против)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:00

  airmax78 написав:Реус, Варшавский - тоже очень хороший ЖК. Скоро там будет метро. Совсем не обязательно со старта жить в центре. Со временем накопите больше денег, возьмете ипотеку - переселитесь ближе к центру. Тем более что Веник - хорошо знакомый Вам район.

Спасибо за совет, но у меня есть квартира в центре и неплохой дом. Хотел, просто вам помочь, но вижу, что вам нравится терять деньги, поэтому я отказался покупать вашу квиточку.
reus
 
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