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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10613106141061510616
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:11

  Damien написав:
  airmax78 написав: Ну є в тебе гроші на умовний економ на Борщагівці або Академмістечку, а ти бажаєшь бізнес-клас з дизайнерським ремонтом в центрі - чиї це проблеми? Чи допоможуть їх вирішити мантри про стрімкий домкрат? Питання риторичне.
Флай, попрацюйте з Реусом, навчить його будьласка філософії мінімалізму. Людина в роках, а досі прагне туди ж - у вирву безглуздого споживання не маючи при цьому на це грошей. Все це може дуже погано закінчитись.

Эйрмакс, Вы неправильно продаете.
Все Ваши обсуждения только о цене. О цене как раз надо поменьше, в идеале вообще не упоминать о ней, т.к. она безумно высока в нынешнее время для этого объекта.
Надо искать другие плюсы покупки в 2023 году, надо доказать покупателю, что неизбежного обвала цены ждать не надо. Да, потом будет дешево, но.....(и 10 факторов против)

Даже не знаю, что можно рассказывать, чтобы покупатель повелся на эту цену. Человек в здравом уме, точно не купит за такие деньги. Разве, что говорить, что за эти деньги в Дублине можно купить только 100 квадратов земли на окраине, а тут квартира с хор. ремонтом :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 11:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Покупатели, обычно боятся ремонтов и не зря
const
- ремонт длится год. стоимость аренды на этот период около 9 куе.
- стоимость ремонта 800 уе/м2
-нервы, время сколько стоит?

переменная здесь стоимость коробки, которая сформирована, в том числе, уникальным расположением

дело не в рассказах, чтобы такую квартиру купили, а в принципиальных рисках войны.

квартиры в яр.граде купят обязательно. не снижайте цену, дождитесь весны. лично я так и делаю
beee
 
Повідомлень: 23
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:14

  reus написав:
  airmax78 написав:Реус, Варшавский - тоже очень хороший ЖК. Скоро там будет метро. Совсем не обязательно со старта жить в центре. Со временем накопите больше денег, возьмете ипотеку - переселитесь ближе к центру. Тем более что Веник - хорошо знакомый Вам район.

Спасибо за совет, но у меня есть квартира в центре и неплохой дом. Хотел, просто вам помочь, но вижу, что вам нравится терять деньги, поэтому я отказался покупать вашу квиточку.

Вам ничего другого и не оставалось как отказаться. Я тоже отказался от покупки квартиры в Вене. Но, в отличие от Вас, я не рассказываю хозяевам венских квартир, что их хотелки запредельные, что цены сложатся втрое и рынок их накажет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:17

  beee написав:Покупатели, обычно боятся ремонтов и не зря
const
- ремонт длится год. стоимость аренды на этот период около 9 куе.
- стоимость ремонта 800 уе/м2
-нервы, время сколько стоит?

переменная здесь стоимость коробки, которая сформирована, в том числе, уникальным расположением

дело не в рассказах, чтобы такую квартиру купили, а в принципиальных рисках войны.

квартиры в яр.граде купят обязательно. не снижайте цену, дождитесь весны. лично я так и делаю

Я думаю, що тепер варто брати з ремонтом, принаймні, те на що тут розміщали посилання у Ворзелі. (40м2 за $22К)

Ремонт 800 уе/м2, щось забагато. Мені у 2022 на кавалрці в 15м2+ ремонт, якщо рахувати по конвертаційному курсу, то $7К5 ($500 м2), це при тому, що найбільше затягує санвузол/кухняя. А чим більша площа, тим співвідношення санвузла менші.
Ще $1К пішло на мебель та $1 за послуги прораба.
Разом $9К5 на ремонт при інвестиції у 2020/21 $10К5.
Тобто всього вийшло що $20К за 15м2+, ремонт під ключ, $610 м2.
А ціна м2 в готовій квартирі новобудові "заходь і живи" (без врахування вартості грошей в часі, тобто альтернативного заробітку в той період) $1290 м2.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:18

  Damien написав:
  airmax78 написав: Ну є в тебе гроші на умовний економ на Борщагівці або Академмістечку, а ти бажаєшь бізнес-клас з дизайнерським ремонтом в центрі - чиї це проблеми? Чи допоможуть їх вирішити мантри про стрімкий домкрат? Питання риторичне.
Флай, попрацюйте з Реусом, навчить його будьласка філософії мінімалізму. Людина в роках, а досі прагне туди ж - у вирву безглуздого споживання не маючи при цьому на це грошей. Все це може дуже погано закінчитись.

Эйрмакс, Вы неправильно продаете.
Все Ваши обсуждения только о цене. О цене как раз надо поменьше, в идеале вообще не упоминать о ней, т.к. она безумно высока в нынешнее время для этого объекта.
Надо искать другие плюсы покупки в 2023 году, надо доказать покупателю, что неизбежного обвала цены ждать не надо. Да, потом будет дешево, но.....(и 10 факторов против)

Спасибо. Но эта квартира не нуждается в дешевых маркетинговых трюках и НЛП. Если я решу ее продать больших сложностей с этим не будет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:22

  beee написав:Покупатели, обычно боятся ремонтов и не зря
const
- ремонт длится год. стоимость аренды на этот период около 9 куе.
- стоимость ремонта 800 уе/м2
-нервы, время сколько стоит?

переменная здесь стоимость коробки, которая сформирована, в том числе, уникальным расположением

дело не в рассказах, чтобы такую квартиру купили, а в принципиальных рисках войны.

квартиры в яр.граде купят обязательно. не снижайте цену, дождитесь весны. лично я так и делаю

Ремонт длится год и укладывается в 800 на метре только у тех, кто его делает регулярно и знает что по чем, где и когда. У кого есть проверенные мастера и т.д. и т.п. Пересичному ни такие сроки ни цена (если мы говорим о ремонте бизнес-класса) не светят. Ну либо там будет результат на который будет грустно смотреть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:25

  airmax78 написав:
  beee написав:Покупатели, обычно боятся ремонтов и не зря
const
- ремонт длится год. стоимость аренды на этот период около 9 куе.
- стоимость ремонта 800 уе/м2
-нервы, время сколько стоит?

переменная здесь стоимость коробки, которая сформирована, в том числе, уникальным расположением

дело не в рассказах, чтобы такую квартиру купили, а в принципиальных рисках войны.

квартиры в яр.граде купят обязательно. не снижайте цену, дождитесь весны. лично я так и делаю

Ремонт длится год и укладывается в 800 на метре только у тех, кто его делает регулярно и знает что по чем, где и когда. У кого есть проверенные мастера и т.д. и т.п. Пересичному ни такие сроки ни цена (если мы говорим о ремонте бизнес-класса) не светят. Ну либо там будет результат на который будет грустно смотреть.

я забыл поставить > 800 (min)
beee
 
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