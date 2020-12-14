Додано: Чет 12 січ, 2023 12:34

beee написав: Покупатели, обычно боятся ремонтов и не зря

const

- ремонт длится год. стоимость аренды на этот период около 9 куе.

- стоимость ремонта 800 уе/м2

-нервы, время сколько стоит?



переменная здесь стоимость коробки, которая сформирована, в том числе, уникальным расположением



дело не в рассказах, чтобы такую квартиру купили, а в принципиальных рисках войны.



квартиры в яр.граде купят обязательно. не снижайте цену, дождитесь весны. лично я так и делаю Покупатели, обычно боятся ремонтов и не зря- ремонт длится год. стоимость аренды на этот период около 9 куе.- стоимость ремонта 800 уе/м2-нервы, время сколько стоит?переменная здесь стоимость коробки, которая сформирована, в том числе, уникальным расположениемдело не в рассказах, чтобы такую квартиру купили, а в принципиальных рисках войны.квартиры в яр.граде купят обязательно. не снижайте цену, дождитесь весны. лично я так и делаю

У меня сосед несколько лет назад купил квартиру с новым ремонтом. На первый взгляд оч. приличный ремонт, но уже через месяц как он въехал потекли трубы горячей воды в ванной. Затопило его квартиру и квартиру ниже этажом. Выдалбливали плитку, меняли трубы, делали заново ремонт в ванной и меняли паркетную доску в квартире. Плюс компенсация за ущерб соседям. Я это к тому, что покупка квартиры с ремонтом, это как кот в мешке, неизвестно какие сюрпризы тебя ждут и сколько денег и времени ты потратишь.