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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1061510616106171061810619>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 12:53

  барабашов написав:
  reus написав:У меня сосед несколько лет назад купил квартиру с новым ремонтом. На первый взгляд оч. приличный ремонт, но уже через месяц как он въехал потекли трубы горячей воды в ванной. Затопило его квартиру и квартиру ниже этажом. Выдалбливали плитку, меняли трубы, делали заново ремонт в ванной и меняли паркетную доску в квартире. Плюс компенсация за ущерб соседям. Я это к тому, что покупка квартиры с ремонтом, это как кот в мешке, неизвестно какие сюрпризы тебя ждут и сколько денег и времени ты потратишь.

А прелесть в ФК с верховыми 70% была котом в мешке или змеёй в кувшине сметаны?
Вы кстати ещё с ЕС с карты тамошнего оператора не звонили нынешнему счастливому покупателю прелести в
ФК и не предлагали сумму, учитывающую риски ОШ и ЯВ в самой бедной стране европы, аргументируя эти нереальные по нынешним меркам деньги тем, что "ремонт очень качественный"?

Ну да, предложить байбек за 50% было бы очень гуманным предложением. Такой Вин-Вин. Уверен, покупатель с радостью ждет звонка. А если не согласится - то у Реуса есть целый вагон аргументов, хорошо отточенных на этой ветке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:16

  airmax78 написав:Вам ничего другого и не оставалось как отказаться. Я тоже отказался от покупки квартиры в Вене. Но, в отличие от Вас, я не рассказываю хозяевам венских квартир, что их хотелки запредельные, что цены сложатся втрое и рынок их накажет.

Если бы не дай Бог на территории Австрии шла полномасштабная война с неадекватным агрессором, и регулярно бомбили Вену, а ВВП упал на 35% и плюс много других неприятных моментов, с которыми столкнулись мы, то хотелки собственников квартир Вены были бы совсем другие и без чьих-то рассказов.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:31

  барабашов написав:А прелесть в ФК с верховыми 70% была котом в мешке или змеёй в кувшине сметаны?
Вы кстати ещё с ЕС с карты тамошнего оператора не звонили нынешнему счастливому покупателю прелести в
ФК и не предлагали сумму, учитывающую риски ОШ и ЯВ в самой бедной стране европы, аргументируя эти нереальные по нынешним меркам деньги тем, что "ремонт очень качественный"?

Я изначально делал ремонт не для продажи, а для себя, поэтому он реально качественный. Уверен, что проблем у нового собственника нет. А если бы и делал для продажи, то все равно проблем бы не было у покупателя. Я уверен, что соседу продали не специально с дефектом, просто собственник не имел опыта, квалификации и не осуществлял необходимый контроль работ и материалов поэтапно. А покупка ФК меня не интересует, есть более интересные варианты на сегодня.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:34

  Faceless написав:$1 за послуги прораба?

$1К
Ви додайте, і зійдеться
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:37

  reus написав:
  airmax78 написав:Вам ничего другого и не оставалось как отказаться. Я тоже отказался от покупки квартиры в Вене. Но, в отличие от Вас, я не рассказываю хозяевам венских квартир, что их хотелки запредельные, что цены сложатся втрое и рынок их накажет.

Если бы не дай Бог на территории Австрии шла полномасштабная война с неадекватным агрессором, и регулярно бомбили Вену, а ВВП упал на 35% и плюс много других неприятных моментов, с которыми столкнулись мы, то хотелки собственников квартир Вены были бы совсем другие и без чьих-то рассказов.

Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 13:41

  reus написав:
  airmax78 написав:Вам ничего другого и не оставалось как отказаться. Я тоже отказался от покупки квартиры в Вене. Но, в отличие от Вас, я не рассказываю хозяевам венских квартир, что их хотелки запредельные, что цены сложатся втрое и рынок их накажет.

Если бы не дай Бог на территории Австрии шла полномасштабная война с неадекватным агрессором, и регулярно бомбили Вену, а ВВП упал на 35% и плюс много других неприятных моментов, с которыми столкнулись мы, то хотелки собственников квартир Вены были бы совсем другие и без чьих-то рассказов.

Максим прав, ЕС падает, Киев - растет.
https://forbes.ua/money/kiivskiy-metr-e ... 2023-10947
Минулого року ціна квадратного метра на первинному ринку Києва зросла на 4% (у доларах, за офіційним курсом НБУ, дані Lun.ua). Зростання цін суттєво уповільнилося в порівнянні з 2021 роком (тоді квадратний метр подорожчав на 30%), проте є досить значним для столиці країни, у якій триває повномасштабна війна.

Зростання цін зафіксовано і в передмісті: 3% проти 28% у 2021 році. Ринок нерухомості залишається доларизованим, прив’язку до обмінного курсу часто прописують у договорах, тому в подальшому ціни й динаміку наведено в доларовому еквіваленті.

Для порівняння: у Варшаві, куди переїхала значна частина українських переселенців, станом на жовтень 2022-го ціни на первинному ринку знизилися на 8% рік до року (у доларовому еквіваленті, у злотих зросли на 13%, дані NBP).

По Варшаві, Веее, мої співчуття. Походу через пів року буде полтосік.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:24

Пошёл слив однух новостроек по ценам ниже ковидовских. Похоже народу начинает доходить.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Пошёл слив однух новостроек по ценам ниже ковидовских. Похоже народу начинает доходить.

что сливается и по чем?
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:55

  reus написав:
  airmax78 написав:Вам ничего другого и не оставалось как отказаться. Я тоже отказался от покупки квартиры в Вене. Но, в отличие от Вас, я не рассказываю хозяевам венских квартир, что их хотелки запредельные, что цены сложатся втрое и рынок их накажет.

Если бы не дай Бог на территории Австрии шла полномасштабная война с неадекватным агрессором, и регулярно бомбили Вену, а ВВП упал на 35% и плюс много других неприятных моментов, с которыми столкнулись мы, то хотелки собственников квартир Вены были бы совсем другие и без чьих-то рассказов.

В Киеве цены изначально совсем другие. Квитка в центре Вены с таким ремонтом и мебелью стоила бы от 1.2-1.3 млн. ойро (раньше думал от ляма, но после однушки в 68 кв.м за 1.1 ляма понял, что недооцениваю квитку). А в Киеве она больше не предлагается за несчастные 350К. Разница в почти 1 млн евро покрывает все риски.
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:55

  Хомякоид написав:Пошёл слив однух новостроек по ценам ниже ковидовских. Похоже народу начинает доходить.

С ремонтами? Или засол? Примеры есть, типа купил "па1000", в декабре 19го там же без доков готовое "па1100" было, или торпеды - "эту только купили, а давайте рядом,всего в 3км на территории бывшей свалки мы вам и за 900 прелесть намутим!"?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 12 січ, 2023 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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