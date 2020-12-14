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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10616106171061810619>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:56

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:Пошёл слив однух новостроек по ценам ниже ковидовских. Похоже народу начинает доходить.

что сливается и по чем?

Однушка в Чабанах. С заколоченными досками окнами. 50куе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 14:57

  flyman написав:Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?

Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:01

reus
А если "Сармат" украшенный колорадскими ленточками по пути в Вашингтон случайно упадёт на территории Ирландии - покупка там ДО огненного шторма и ЯВ будет удачной?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

что то пропали известные РыЛы аля theCapital
не пиарятся
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:03

  airmax78 написав:В Киеве цены изначально совсем другие. Квитка в центре Вены с таким ремонтом и мебелью стоила бы от 1.2-1.3 млн. ойро (раньше думал от ляма, но после однушки в 68 кв.м за 1.1 ляма понял, что недооцениваю квитку). А в Киеве она больше не предлагается за несчастные 350К. Разница в почти 1 млн евро покрывает все риски.

По вашей логике, тогда недвижимость Вены недооценена, если сравнивать с Монако.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:04

  reus написав:
  flyman написав:Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?

Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!

Ніхто Вам за Вашими хотілками нічого і не продасть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:07

  барабашов написав:reus
А если "Сармат" украшенный колорадскими ленточками по пути в Вашингтон случайно упадёт на территории Ирландии - покупка там ДО огненного шторма и ЯВ будет удачной?

Если такое случиться, то РН вообще никого интересовать не будет.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:12

  airmax78 написав:Ніхто Вам за Вашими хотілками нічого і не продасть.

У мене на сьогодні немає ніяких хотєлок. Я не розглядаю покупку взагалі. Почекаю, поки у продавців пройде стадія заперечення, що занадто затягнулася.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:12

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Пошёл слив однух новостроек по ценам ниже ковидовских. Похоже народу начинает доходить.

С ремонтами? Или засол? Примеры есть, типа купил "па1000", в декабре 19го там же без доков готовое "па1100" было, или торпеды - "эту только купили, а давайте рядом,всего в 3км на территории бывшей свалки мы вам и за 900 прелесть намутим!"?


Za 30 videl v raione Krasnogo hutora vozle metro v nachale kovida.
Uze est seichas za 30 v pritsentralie.
Хомякоид
 
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