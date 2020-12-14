RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10616106171061810619
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:12

  Олежан написав:макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене

Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯
airmax78
 
Повідомлень: 41675
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5126 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16

  airmax78 написав:
  Олежан написав:макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене

Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯


та та, то жінці будете байки розбовідати
-где деньги? какие деньги?:)

это мне напомнило одного знакомого которые держал все активы и сбережения на офшоре про который жена не знала и всю жизнь думает что живут на зп мужа:)
Олежан
 
Повідомлень: 879
З нами з: 01.12.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:18

  барабашов написав:reus
А если "Сармат" украшенный колорадскими ленточками по пути в Вашингтон случайно упадёт на территории Ирландии - покупка там ДО огненного шторма и ЯВ будет удачной?

По-моєму Київ набагато ближче до "православних" ніж Дублін, по теорії ймовірності в Києві такий сценарій вірогідніше в 1 мільйон разів(((

Але це все дрібнички, на ціну квіток біля "центрів прийняття рішень" це не впливає, от приїдуть біженці з Соледара, будуть отримувати по 2000 грн переселенських і викуплять усі пустуючі квітки втікачів у ландони і манако)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12508
З нами з: 30.12.09
Подякував: 578 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:27

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  Хомякоид написав:Пошёл слив однух новостроек по ценам ниже ковидовских. Похоже народу начинает доходить.

что сливается и по чем?

Однушка в Чабанах. С заколоченными досками окнами. 50куе.


Однушка в Чабанах 250 куе.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2534 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 15:28

  reus написав:
  airmax78 написав:Ніхто Вам за Вашими хотілками нічого і не продасть.

У мене на сьогодні немає ніяких хотєлок. Я не розглядаю покупку взагалі. Почекаю, поки у продавців пройде стадія заперечення, що занадто затягнулася.

Навіщо ж це в 5й раз це повторювати?
airmax78
 
Повідомлень: 41675
З нами з: 25.10.12
Подякував: 954 раз.
Подякували: 5126 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10616106171061810619
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Хомякоид і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2343, 2344, 2345
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23443 15411226
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 січ, 2023 00:07
zerocool
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4994413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5844)
12.01.2023 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.