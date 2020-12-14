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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:12
Олежан написав:
макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене
Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:16
airmax78 написав: Олежан написав:
макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене
Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯
та та, то жінці будете байки розбовідати
-где деньги? какие деньги?:)
это мне напомнило одного знакомого которые держал все активы и сбережения на офшоре про который жена не знала и всю жизнь думает что живут на зп мужа:)
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:18
барабашов написав:reus
А если "Сармат" украшенный колорадскими ленточками по пути в Вашингтон случайно упадёт на территории Ирландии - покупка там ДО огненного шторма и ЯВ будет удачной?
По-моєму Київ набагато ближче до "православних" ніж Дублін, по теорії ймовірності в Києві такий сценарій вірогідніше в 1 мільйон разів(((
Але це все дрібнички, на ціну квіток біля "центрів прийняття рішень" це не впливає, от приїдуть біженці з Соледара, будуть отримувати по 2000 грн переселенських і викуплять усі пустуючі квітки втікачів у ландони і манако)))
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:27
airmax78 написав: Олежан написав: Хомякоид написав:
Пошёл слив однух новостроек по ценам ниже ковидовских. Похоже народу начинает доходить.
что сливается и по чем?
Однушка в Чабанах. С заколоченными досками окнами. 50куе.
Однушка в Чабанах 250 куе.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:28
reus написав: airmax78 написав:
Ніхто Вам за Вашими хотілками нічого і не продасть.
У мене на сьогодні немає ніяких хотєлок. Я не розглядаю покупку взагалі. Почекаю, поки у продавців пройде стадія заперечення, що занадто затягнулася.
Навіщо ж це в 5й раз це повторювати?
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