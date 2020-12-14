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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 15:18
барабашов написав:reus
А если "Сармат" украшенный колорадскими ленточками по пути в Вашингтон случайно упадёт на территории Ирландии - покупка там ДО огненного шторма и ЯВ будет удачной?
По-моєму Київ набагато ближче до "православних" ніж Дублін, по теорії ймовірності в Києві такий сценарій вірогідніше в 1 мільйон разів(((
Але це все дрібнички, на ціну квіток біля "центрів прийняття рішень" це не впливає, от приїдуть біженці з Соледара, будуть отримувати по 2000 грн переселенських і викуплять усі пустуючі квітки втікачів у ландони і манако)))
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:27
airmax78 написав: Олежан написав: Хомякоид написав:
Пошёл слив однух новостроек по ценам ниже ковидовских. Похоже народу начинает доходить.
что сливается и по чем?
Однушка в Чабанах. С заколоченными досками окнами. 50куе.
Однушка в Чабанах 250 куе.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:28
reus написав: airmax78 написав:
Ніхто Вам за Вашими хотілками нічого і не продасть.
У мене на сьогодні немає ніяких хотєлок. Я не розглядаю покупку взагалі. Почекаю, поки у продавців пройде стадія заперечення, що занадто затягнулася.
Навіщо ж це в 5й раз це повторювати?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:33
Однушка в Чабанах 250 000 USD. И ни цента меньше.
Оценка проведена затратым, доходным и методом аналогов. Все показывает на цену 250 000 USD
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Додано: Чет 12 січ, 2023 15:58
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Ніхто Вам за Вашими хотілками нічого і не продасть.
У мене на сьогодні немає ніяких хотєлок. Я не розглядаю покупку взагалі. Почекаю, поки у продавців пройде стадія заперечення, що занадто затягнулася.
Навіщо ж це в 5й раз це повторювати?
А навіщо стверджувати, що в мене є якісь хотєлки? На зараз покупка мене не цікавить взагалі.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:11
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
У мене на сьогодні немає ніяких хотєлок. Я не розглядаю покупку взагалі. Почекаю, поки у продавців пройде стадія заперечення, що занадто затягнулася.
Навіщо ж це в 5й раз це повторювати?
А навіщо стверджувати, що в мене є якісь хотєлки? На зараз покупка мене не цікавить взагалі.
Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві".
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:12
Хомякоид написав:
Однушка в Чабанах 250 000 USD. И ни цента меньше.
Оценка проведена затратым, доходным и методом аналогов. Все показывает на цену 250 000 USD
Реус, ось яскрава ілюстрація хотілки. Відчуйте різницю. Жодного документу, жодного зв'язку з реальністю.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:19
airmax78 написав:
Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві".
Я ніколи не стверджував, що покупка не цікавить взагалі, а позначив, що покупка на зараз
(на сьогодні немає ніяких хотєлок) не цікавить взагалі, тобто прийде час, коли у продавців закінчиться стадія заперечення, тоді можливо, щось зацікавить.
Востаннє редагувалось reus
в Чет 12 січ, 2023 16:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:21
airmax78 написав:
Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві
ООО вы мало дрочеров в жизни видели. Сдаю одну из коммерций, не фасад, пишу в объявлении "не фасад", когда звонят говорю "помещение не фасад". Приходят смотрят, говорят всё круто, заепись, все нравится, если был бы фасад мы бы сняли.
ШТа блд. я же 5 раз говорил что не фасад. Тут думаю таких достаточно. Смотрят, прицениваются. Годами. Вы уже на пенсию выйдете а они будут ждать коли ж воно розпочнеться..
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:41
airmax78 написав:
Я в Вене в командировке.
Термін дії бронювання не може перевищувати 6 місяців.
Вже порушив строки?
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