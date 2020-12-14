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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 16:43
reus написав: flyman написав:
Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?
Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!
Не підкажете, після бомбардувань Білограда НАТО, ціни там в даний момент часу наскільки відрізняються від цін Дубліна?
До речі, я би ваш вибір щодо Білограда
зрозумів. А от Дубліна, ні.
Що ви в тому Дубліні знайшли.
Вінниця і то оптмальніший вибір, як на мене.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:48
airmax78 написав: Олежан написав:
макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене
Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯
Ми ж пам'ятаєм,
100куе, ростовська пральня.
Зараз, ще додатково 3куе щомісяця "командіровочних"
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flyman
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2
Додано: Чет 12 січ, 2023 16:54
flyman написав: reus написав: flyman написав:
Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?
Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!
Не підкажете, після бомбардувань Білограда НАТО, ціни там в даний момент часу наскільки відрізняються від цін Дубліна?
До речі, я би ваш вибір щодо Білограда
зрозумів. А от Дубліна, ні.
Що ви в тому Дубліні знайшли.
Вінниця і то оптмальніший вибір, як на мене.
Кожен оцінює ризики особисто. Якщо ви вважаєте, що ціни ок, і покупка на часі, то вперед! А щодо Дубліна, то я підшукую варіанти не для себе, а для близьких родичів. Я поки що у Києві і не збираюся нікуди переїжджати
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