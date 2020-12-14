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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 16:43
reus написав: flyman написав:
Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?
Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!
Не підкажете, після бомбардувань Білограда НАТО, ціни там в даний момент часу наскільки відрізняються від цін Дубліна?
До речі, я би ваш вибір щодо Білограда
зрозумів. А от Дубліна, ні.
Що ви в тому Дубліні знайшли.
Вінниця і то оптмальніший вибір, як на мене.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:48
airmax78 написав: Олежан написав:
макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене
Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯
Ми ж пам'ятаєм,
100куе, ростовська пральня.
Зараз, ще додатково 3куе щомісяця "командіровочних"
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Додано: Чет 12 січ, 2023 16:54
flyman написав: reus написав: flyman написав:
Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?
Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!
Не підкажете, після бомбардувань Білограда НАТО, ціни там в даний момент часу наскільки відрізняються від цін Дубліна?
До речі, я би ваш вибір щодо Білограда
зрозумів. А от Дубліна, ні.
Що ви в тому Дубліні знайшли.
Вінниця і то оптмальніший вибір, як на мене.
Кожен оцінює ризики особисто. Якщо ви вважаєте, що ціни ок, і покупка на часі, то вперед! А щодо Дубліна, то я підшукую варіанти не для себе, а для близьких родичів. Я поки що у Києві і не збираюся нікуди переїжджати
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Додано: Чет 12 січ, 2023 17:54
vkstsk написав: airmax78 написав:
Я в Вене в командировке.
Термін дії бронювання не може перевищувати 6 місяців.
Вже порушив строки?
Подовжили.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 17:56
flyman написав: airmax78 написав: Олежан написав:
макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене
Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯
Ми ж пам'ятаєм,
100куе, ростовська пральня.
Зараз, ще додатково 3куе щомісяця "командіровочних"
То все було колись дуже давно - ще до Революції Гідності, за старим курсом. Зараз в гривні все те саме, але курс дещо інший.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 17:57
макс як настоящий одісит заливає по повній)
все погано, все пропало. денег нет!
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:03
Олежан написав:
макс як настоящий одісит заливає по повній)
все погано, все пропало. денег нет!
Але ми тримаємось!
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:04
reus написав: airmax78 написав:
Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві".
Я ніколи не стверджував, що покупка не цікавить взагалі, а позначив, що покупка на зараз
(на сьогодні немає ніяких хотєлок) не цікавить взагалі, тобто прийде час, коли у продавців закінчиться стадія заперечення, тоді можливо, щось зацікавить.
Так можливо це у Вас стадія заперечення?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:16
reus написав: flyman написав: reus написав:
Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!
Не підкажете, після бомбардувань Білограда НАТО, ціни там в даний момент часу наскільки відрізняються від цін Дубліна?
До речі, я би ваш вибір щодо Білограда
зрозумів. А от Дубліна, ні.
Що ви в тому Дубліні знайшли.
Вінниця і то оптмальніший вибір, як на мене.
Кожен оцінює ризики особисто. Якщо ви вважаєте, що ціни ок, і покупка на часі, то вперед! А щодо Дубліна, то я підшукую варіанти не для себе, а для близьких родичів. Я поки що у Києві і не збираюся нікуди переїжджати
Легенда змінилася.
Через тиждень/місяць/півроку: данунах той Дублін, акції МААНГ в крутому піке, масові звільнення ІТників, індуси пакують чемодани в індію, ірландський тигр в комі та вимагає чергову дозу євродопомоги від ЄС ...
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Додано: Чет 12 січ, 2023 18:28
airmax78 написав:
Так можливо це у Вас стадія заперечення?
Через 2-3 роки реальні ціни покажуть у кого була ця стадія.
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