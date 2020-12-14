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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10618106191062010621>
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:43

  reus написав:
  flyman написав:Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?

Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!

Не підкажете, після бомбардувань Білограда НАТО, ціни там в даний момент часу наскільки відрізняються від цін Дубліна?
До речі, я би ваш вибір щодо Білограда
зрозумів. А от Дубліна, ні.
Що ви в тому Дубліні знайшли.
Вінниця і то оптмальніший вибір, як на мене.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:48

  airmax78 написав:
  Олежан написав:макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене

Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯

Ми ж пам'ятаєм,
100куе, ростовська пральня.
Зараз, ще додатково 3куе щомісяця "командіровочних"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 16:54

  flyman написав:
  reus написав:
  flyman написав:Не підкажете, скільки цілих будинків залишилося в Києві?
В аірмакса ви руїни ж не руїни збираєтеся брати?

Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!

Не підкажете, після бомбардувань Білограда НАТО, ціни там в даний момент часу наскільки відрізняються від цін Дубліна?
До речі, я би ваш вибір щодо Білограда
зрозумів. А от Дубліна, ні.
Що ви в тому Дубліні знайшли.
Вінниця і то оптмальніший вибір, як на мене.

Кожен оцінює ризики особисто. Якщо ви вважаєте, що ціни ок, і покупка на часі, то вперед! А щодо Дубліна, то я підшукую варіанти не для себе, а для близьких родичів. Я поки що у Києві і не збираюся нікуди переїжджати
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:54

  vkstsk написав:
  airmax78 написав:Я в Вене в командировке.


Термін дії бронювання не може перевищувати 6 місяців.
Вже порушив строки?

Подовжили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:56

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Олежан написав:макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене

Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯

Ми ж пам'ятаєм,
100куе, ростовська пральня.
Зараз, ще додатково 3куе щомісяця "командіровочних"

То все було колись дуже давно - ще до Революції Гідності, за старим курсом. Зараз в гривні все те саме, але курс дещо інший.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 17:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

макс як настоящий одісит заливає по повній)

все погано, все пропало. денег нет! :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:03

  Олежан написав:макс як настоящий одісит заливає по повній)

все погано, все пропало. денег нет! :mrgreen:

Але ми тримаємось!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:04

  reus написав:
  airmax78 написав:Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві".

Я ніколи не стверджував, що покупка не цікавить взагалі, а позначив, що покупка на зараз(на сьогодні немає ніяких хотєлок) не цікавить взагалі, тобто прийде час, коли у продавців закінчиться стадія заперечення, тоді можливо, щось зацікавить.

Так можливо це у Вас стадія заперечення?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:16

  reus написав:
  flyman написав:
  reus написав:Якщо ви вважаєте, що повномасштабна війна, то нічого страшного для РН, то це ваша справа, ніхто вам не забороняє купувати та задовольняти хотєлки продавців.
Я ні у кого нічого не збираюся купувати, я ще при здоровому глузді!

Не підкажете, після бомбардувань Білограда НАТО, ціни там в даний момент часу наскільки відрізняються від цін Дубліна?
До речі, я би ваш вибір щодо Білограда
зрозумів. А от Дубліна, ні.
Що ви в тому Дубліні знайшли.
Вінниця і то оптмальніший вибір, як на мене.

Кожен оцінює ризики особисто. Якщо ви вважаєте, що ціни ок, і покупка на часі, то вперед! А щодо Дубліна, то я підшукую варіанти не для себе, а для близьких родичів. Я поки що у Києві і не збираюся нікуди переїжджати

Легенда змінилася.
Через тиждень/місяць/півроку: данунах той Дублін, акції МААНГ в крутому піке, масові звільнення ІТників, індуси пакують чемодани в індію, ірландський тигр в комі та вимагає чергову дозу євродопомоги від ЄС ...
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 18:28

  airmax78 написав:Так можливо це у Вас стадія заперечення?

Через 2-3 роки реальні ціни покажуть у кого була ця стадія.
reus
 
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