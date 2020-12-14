RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10618106191062010621
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:23

  reus написав:
  airmax78 написав:Так можливо це у Вас стадія заперечення?

Через 2-3 роки реальні ціни покажуть у кого була ця стадія.

поки не відкриють кородон М1860 ціни не можуть бути реальними
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 19:26

  flyman написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Так можливо це у Вас стадія заперечення?

Через 2-3 роки реальні ціни покажуть у кого була ця стадія.

поки не відкриють кородон М1860 ціни не можуть бути реальними

Мужики со злости что их не выпускают продают дорого (или дёшево?)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16217
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2087 раз.
Подякували: 2968 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10618106191062010621
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2343, 2344, 2345
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23443 15415630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 січ, 2023 00:07
zerocool
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4994494
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.