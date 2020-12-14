|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 19:23
reus написав: airmax78 написав:
Так можливо це у Вас стадія заперечення?
Через 2-3 роки реальні ціни покажуть у кого була ця стадія.
поки не відкриють кородон М1860 ціни не можуть бути реальними
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30473
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 12 січ, 2023 19:26
flyman написав: reus написав: airmax78 написав:
Так можливо це у Вас стадія заперечення?
Через 2-3 роки реальні ціни покажуть у кого була ця стадія.
поки не відкриють кородон М1860 ціни не можуть бути реальними
Мужики со злости что их не выпускают продают дорого (или дёшево?)
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16217
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2087 раз.
- Подякували: 2968 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23443
|15415635
|
|
|1117
|4994494
|
|
|3
|5123
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim