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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 січ, 2023 20:41
rjkz написав: барабашов написав:reus
А если "Сармат" украшенный колорадскими ленточками по пути в Вашингтон
случайно упадёт на территории Ирландии
- покупка там ДО огненного шторма и ЯВ будет удачной?
Каким образом?
Почему не в Рио-Инженейро?
Ирландия находится ооооочень далеко от курсов ракет по Вашингтону.
Ракетные курсы бороздят воды Северного ледовитого океана и потом через Канаду.
В Канаде и на Аляске стоят американские ПРО, их цель как раз конроль этих курсов.
Запускать с пересадкой в Ирландии - "контрпродуктивно" (с) и отрицательно эффективно.
на карті плоскої Землі самий короткий курс через ДУблін
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:47
reus написав: airmax78 написав:
Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві".
Я ніколи не стверджував, що покупка не цікавить взагалі, а позначив, що покупка на зараз
(на сьогодні немає ніяких хотєлок) не цікавить взагалі, тобто прийде час, коли у продавців закінчиться стадія заперечення, тоді можливо, щось зацікавить.
люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.
Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )
Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.
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Додано: Чет 12 січ, 2023 21:50
В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС, – Forbes
Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт
Протягом 11-ти місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів.
сколько будет стоить генератор после войны?
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Додано: Чет 12 січ, 2023 22:02
vitaliian написав:
В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС, – Forbes
Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт
Протягом 11-ти місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів.
сколько будет стоить генератор после войны?
1кв.м. в Соледаре или Рубежном
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барабашов
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Додано: Чет 12 січ, 2023 22:07
adeges написав: reus написав: airmax78 написав:
Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві".
Я ніколи не стверджував, що покупка не цікавить взагалі, а позначив, що покупка на зараз
(на сьогодні немає ніяких хотєлок) не цікавить взагалі, тобто прийде час, коли у продавців закінчиться стадія заперечення, тоді можливо, щось зацікавить.
люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.
Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )
Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.
650 за метр на Прорезной это конечно лихо, хотя Прохожий и дешевле там в 95м брал, хотелось бы знать какое состояние квартиры было и почему когда в 2001м вам позвонили и вы пришли давать задаток сделка сорвалась
В Днепре у нас годом ранее мы как новострой па350 брали на почти котловане монолита, так и сталинку в районе 300 в состоянии "сдохла хозяйка - подайте внучку на опохмел на Хеннеси"
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Додано: Чет 12 січ, 2023 22:12
барабашов написав: adeges написав:
люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.
Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )
Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.
650 за метр на Прорезной это конечно лихо, хотя Прохожий и дешевле там в 95м брал, хотелось бы знать какое состояние квартиры было и почему когда в 2001м вам позвонили и вы пришли давать задаток сделка сорвалась
В Днепре у нас годом ранее мы как новострой па350 брали на почти котловане монолита, так и сталинку в районе 300 в состоянии "сдохла хозяйка - подайте внучку на опохмел на Хеннеси"
в 95 были совсем другие цены везде. справку о вменяемости попросил, видимо с этим у хозяев были проблемы ) состояние под капремонт, если для себя, или жилое, если под сдачу
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Додано: Чет 12 січ, 2023 22:31
Ремонты.
Только на электрике и сантехнике можно получить разительную разницу.
Что говорить о мебели, дверях, полах (доска & ламинат отличие на 10 куе)
А то паяют дичь, потом удивляются, почему вода течёт не из крана, а фонтанчика в полу
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Додано: Чет 12 січ, 2023 23:01
vitaliian написав:
В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС, – Forbes
Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт
Протягом 11-ти місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів.
сколько будет стоить генератор после войны?
Велика частина тих генераторів не доживе до перемоги з цілком зрозумілих причин:
1) Завезли багато найдешевшого гівна гівняного;
2) Про досить часте ТО чули далеко не всі;
3) Не рідкість безбожні перевантаження по потужності та неправильні підключення в мережу.
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