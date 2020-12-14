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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10618106191062010621
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:41

  rjkz написав:
  барабашов написав:reus
А если "Сармат" украшенный колорадскими ленточками по пути в Вашингтон случайно упадёт на территории Ирландии - покупка там ДО огненного шторма и ЯВ будет удачной?


Каким образом?
:shock:
Почему не в Рио-Инженейро? :lol:
Ирландия находится ооооочень далеко от курсов ракет по Вашингтону.
Ракетные курсы бороздят воды Северного ледовитого океана и потом через Канаду.
В Канаде и на Аляске стоят американские ПРО, их цель как раз конроль этих курсов.
Запускать с пересадкой в Ирландии - "контрпродуктивно" (с) и отрицательно эффективно.

на карті плоскої Землі самий короткий курс через ДУблін
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:47

  reus написав:
  airmax78 написав:Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві".

Я ніколи не стверджував, що покупка не цікавить взагалі, а позначив, що покупка на зараз(на сьогодні немає ніяких хотєлок) не цікавить взагалі, тобто прийде час, коли у продавців закінчиться стадія заперечення, тоді можливо, щось зацікавить.


люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.

Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )

Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 21:50

В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС, – Forbes

Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт

Протягом 11-ти місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів.
сколько будет стоить генератор после войны?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:02

  vitaliian написав:
В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС, – Forbes

Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт

Протягом 11-ти місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів.
сколько будет стоить генератор после войны?

1кв.м. в Соледаре или Рубежном
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:07

  adeges написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Тому що людина, яку "покупка не цікавить взагалі" не буде так сильно цікавитись темою "Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві". Яку б давно вже потрібно було б перейменувати у "Коли розпочнеться ріст нереально малих цін на житло у Києві".

Я ніколи не стверджував, що покупка не цікавить взагалі, а позначив, що покупка на зараз(на сьогодні немає ніяких хотєлок) не цікавить взагалі, тобто прийде час, коли у продавців закінчиться стадія заперечення, тоді можливо, щось зацікавить.


люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.

Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )

Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.

650 за метр на Прорезной это конечно лихо, хотя Прохожий и дешевле там в 95м брал, хотелось бы знать какое состояние квартиры было и почему когда в 2001м вам позвонили и вы пришли давать задаток сделка сорвалась
В Днепре у нас годом ранее мы как новострой па350 брали на почти котловане монолита, так и сталинку в районе 300 в состоянии "сдохла хозяйка - подайте внучку на опохмел на Хеннеси"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:12

  барабашов написав:
  adeges написав:
люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.

Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )

Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.

650 за метр на Прорезной это конечно лихо, хотя Прохожий и дешевле там в 95м брал, хотелось бы знать какое состояние квартиры было и почему когда в 2001м вам позвонили и вы пришли давать задаток сделка сорвалась
В Днепре у нас годом ранее мы как новострой па350 брали на почти котловане монолита, так и сталинку в районе 300 в состоянии "сдохла хозяйка - подайте внучку на опохмел на Хеннеси"


в 95 были совсем другие цены везде. справку о вменяемости попросил, видимо с этим у хозяев были проблемы ) состояние под капремонт, если для себя, или жилое, если под сдачу
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 22:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ремонты.
Только на электрике и сантехнике можно получить разительную разницу.
Что говорить о мебели, дверях, полах (доска & ламинат отличие на 10 куе)

А то паяют дичь, потом удивляются, почему вода течёт не из крана, а фонтанчика в полу
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Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 23:01

  vitaliian написав:
В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС, – Forbes

Потужність всіх завезених пристроїв загалом становить щонайменше 1 ГВт

Протягом 11-ти місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів.
сколько будет стоить генератор после войны?


Велика частина тих генераторів не доживе до перемоги з цілком зрозумілих причин:
1) Завезли багато найдешевшого гівна гівняного;
2) Про досить часте ТО чули далеко не всі;
3) Не рідкість безбожні перевантаження по потужності та неправильні підключення в мережу.
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