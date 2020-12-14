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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:42
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Велика частина тих генераторів не доживе до перемоги з цілком зрозумілих причин:
1) Завезли багато найдешевшого гівна гівняного;
2) Про досить часте ТО чули далеко не всі;
3) Не рідкість безбожні перевантаження по потужності та неправильні підключення в мережу.
UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.
За 140 нічого не можу сказати бо нестикався з такими останнім часом. А от від 1 до 15-20 кВт те що я написав-звичайний стан справ.
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drevlyanin
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