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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10619106201062110622
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:42

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Велика частина тих генераторів не доживе до перемоги з цілком зрозумілих причин:
1) Завезли багато найдешевшого гівна гівняного;
2) Про досить часте ТО чули далеко не всі;
3) Не рідкість безбожні перевантаження по потужності та неправильні підключення в мережу.

UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.


За 140 нічого не можу сказати бо нестикався з такими останнім часом. А от від 1 до 15-20 кВт те що я написав-звичайний стан справ.
drevlyanin
 
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