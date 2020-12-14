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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10619106201062110622
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:42

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Велика частина тих генераторів не доживе до перемоги з цілком зрозумілих причин:
1) Завезли багато найдешевшого гівна гівняного;
2) Про досить часте ТО чули далеко не всі;
3) Не рідкість безбожні перевантаження по потужності та неправильні підключення в мережу.

UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.


За 140 нічого не можу сказати бо нестикався з такими останнім часом. А от від 1 до 15-20 кВт те що я написав-звичайний стан справ.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 03:59

  adeges написав:
  барабашов написав:
  adeges написав:
люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.

Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )

Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.

650 за метр на Прорезной это конечно лихо, хотя Прохожий и дешевле там в 95м брал, хотелось бы знать какое состояние квартиры было и почему когда в 2001м вам позвонили и вы пришли давать задаток сделка сорвалась
В Днепре у нас годом ранее мы как новострой па350 брали на почти котловане монолита, так и сталинку в районе 300 в состоянии "сдохла хозяйка - подайте внучку на опохмел на Хеннеси"


в 95 были совсем другие цены везде. справку о вменяемости попросил, видимо с этим у хозяев были проблемы ) состояние под капремонт, если для себя, или жилое, если под сдачу

То есть вам показалось что продавец на учёте в психдиспансере или маклер об этом изначально предупреждала(откуда и такие скачки по цене в явно наследственной квартире)?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 05:08

  airmax78 написав:
  Олежан написав:макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене

Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯


ты в такси работаешь в Вене?
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