|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:42
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Велика частина тих генераторів не доживе до перемоги з цілком зрозумілих причин:
1) Завезли багато найдешевшого гівна гівняного;
2) Про досить часте ТО чули далеко не всі;
3) Не рідкість безбожні перевантаження по потужності та неправильні підключення в мережу.
UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.
За 140 нічого не можу сказати бо нестикався з такими останнім часом. А от від 1 до 15-20 кВт те що я написав-звичайний стан справ.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1174
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 422 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 03:59
adeges написав: барабашов написав: adeges написав:
люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.
Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )
Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.
650 за метр на Прорезной это конечно лихо, хотя Прохожий и дешевле там в 95м брал, хотелось бы знать какое состояние квартиры было и почему когда в 2001м вам позвонили и вы пришли давать задаток сделка сорвалась
В Днепре у нас годом ранее мы как новострой па350 брали на почти котловане монолита, так и сталинку в районе 300 в состоянии "сдохла хозяйка - подайте внучку на опохмел на Хеннеси"
в 95 были совсем другие цены везде. справку о вменяемости попросил, видимо с этим у хозяев были проблемы ) состояние под капремонт, если для себя, или жилое, если под сдачу
То есть вам показалось что продавец на учёте в психдиспансере или маклер об этом изначально предупреждала(откуда и такие скачки по цене в явно наследственной квартире)?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2904
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 05:08
airmax78 написав: Олежан написав:
макс, с зп 8000 ойро вы легко возьмете кредит на квитку в вене
Я в Вене в командировке.
Я в Вене оставаться не собираюсь.
У меня зп украинская. Какие 8К евро?! 🤯
ты в такси работаешь в Вене?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4733
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23443
|15432332
|
|
|1117
|4994641
|
|
|3
|5126
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|