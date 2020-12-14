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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 січ, 2023 02:42
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Велика частина тих генераторів не доживе до перемоги з цілком зрозумілих причин:
1) Завезли багато найдешевшого гівна гівняного;
2) Про досить часте ТО чули далеко не всі;
3) Не рідкість безбожні перевантаження по потужності та неправильні підключення в мережу.
UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.
За 140 нічого не можу сказати бо нестикався з такими останнім часом. А от від 1 до 15-20 кВт те що я написав-звичайний стан справ.
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 03:59
adeges написав: барабашов написав: adeges написав:
люди завжди міцні. добре памятаю падіння цін 1998-2001 р. тривало з весни 1998 до башен в Нью-Йорку.
Памятаю, що дивився на трьошку на прорізній 70 м. Хотіли 65к в середині 2000. Це було забагато. Ми готові були платит 48. Маклер сказав, що зателефонує, коли стане 48. Зателефонував через рік. Сдєлка до речі не відбулась, хоча я прийшов давати задаток )
Все було дуже повільно. І зараз так буде. Половина від довоєнних цін - дуже реалістична перспектива, на жаль. Майже гарантована, якщо війна буде тривати ще рік.
650 за метр на Прорезной это конечно лихо, хотя Прохожий и дешевле там в 95м брал, хотелось бы знать какое состояние квартиры было и почему когда в 2001м вам позвонили и вы пришли давать задаток сделка сорвалась
В Днепре у нас годом ранее мы как новострой па350 брали на почти котловане монолита, так и сталинку в районе 300 в состоянии "сдохла хозяйка - подайте внучку на опохмел на Хеннеси"
в 95 были совсем другие цены везде. справку о вменяемости попросил, видимо с этим у хозяев были проблемы ) состояние под капремонт, если для себя, или жилое, если под сдачу
То есть вам показалось что продавец на учёте в психдиспансере или маклер об этом изначально предупреждала(откуда и такие скачки по цене в явно наследственной квартире)?
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 09:19
барабашов написав:
То есть вам показалось что продавец на учёте в психдиспансере или маклер об этом изначально предупреждала(откуда и такие скачки по цене в явно наследственной квартире)?
Я не психиатр и не нарколог. Я просто уведомил о необходимости предоставить спраку из соответствующего диспансера как необходимую часть сделки. Люди похоже обиделись. Если бы маклео была адекватной, она бы убедила их справку получить. Цена не прыгала, она снижалась год, пока не достигла рвночного уровня
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:37
adeges написав: барабашов написав:
То есть вам показалось что продавец на учёте в психдиспансере или маклер об этом изначально предупреждала(откуда и такие скачки по цене в явно наследственной квартире)?
Я не психиатр и не нарколог. Я просто уведомил о необходимости предоставить спраку из соответствующего диспансера как необходимую часть сделки. Люди похоже обиделись. Если бы маклео была адекватной, она бы убедила их справку получить. Цена не прыгала, она снижалась год, пока не достигла рвночного уровня
Они соответственно выглядели, что вас заинтересовала эта справка? Или были прецеденты в ваших кругах с откатом назад сделки через суд по причине невменяемости продавца(внешне выглядевшего просто алкашом)?
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барабашов
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Додано: П'ят 13 січ, 2023 14:20
барабашов написав: adeges написав: барабашов написав:
То есть вам показалось что продавец на учёте в психдиспансере или маклер об этом изначально предупреждала(откуда и такие скачки по цене в явно наследственной квартире)?
Я не психиатр и не нарколог. Я просто уведомил о необходимости предоставить спраку из соответствующего диспансера как необходимую часть сделки. Люди похоже обиделись. Если бы маклео была адекватной, она бы убедила их справку получить. Цена не прыгала, она снижалась год, пока не достигла рвночного уровня
Они соответственно выглядели, что вас заинтересовала эта справка? Или были прецеденты в ваших кругах с откатом назад сделки через суд по причине невменяемости продавца(внешне выглядевшего просто алкашом)?
Я не уверен, что нужно все проходить на своем опыте или опыте знакомых )
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