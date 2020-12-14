Додано: П'ят 13 січ, 2023 19:34

Прохожий

За 70метров это было очень дёшево тогда даже под капремонт или нет?

У нас разброс в 2000-2002г.г. в центре Днепра по однотипным сталинках был от 400от за метр(2к) на Гоголя 1(там где грохнули Аксельрода, прямо под окнами той квартиры что мы не купили) до 260 где то возле вокзала(напротив почти) на Карла Маркса(4к). Так что 700 на Прорезной,с возможными такими же вложениями на капремонт и доведения до состояния "плинтусов €йра", 22 года назад, при средней зарплате в стране около 100 долларов, было как бы нормальной ценой.

Это ещё и подъезд надо смотреть и соседей. Залить ремонт любой можно, а подъезд самому до ума доводить и от бычков оттирать так вообще нереально