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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 січ, 2023 04:05
cherchiltank написав: airmax78 написав:
UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.
Ану розкажи скільки потужності генератора треба на 1 вантажний ліфт на 25 поверхів в новобудові - бо я щось попахує піздєжом)
11 кВт на вантажний ліфт
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:14
30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)
Поставили 35квт
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