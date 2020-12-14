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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10620106211062210623
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 04:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  airmax78 написав:UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.

Ану розкажи скільки потужності генератора треба на 1 вантажний ліфт на 25 поверхів в новобудові - бо я щось попахує піздєжом)


11 кВт на вантажний ліфт
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)

Поставили 35квт
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