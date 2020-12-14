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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 січ, 2023 04:05
cherchiltank написав: airmax78 написав:
UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.
Ану розкажи скільки потужності генератора треба на 1 вантажний ліфт на 25 поверхів в новобудові - бо я щось попахує піздєжом)
11 кВт на вантажний ліфт
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Faceless
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:14
30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)
Поставили 35квт
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beee
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:42
beee написав:
30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)
Поставили 35квт
Размер лифта имеет значение
В Мост Сити у нас Отисы на 1000кг и бесшумные почти, в Созидателе - они же какие то бюджетные на 500кг и на 12 этажей, а не на 25 Моста. Конечно потребляемая мощность различается в два минимум раза а то и больше, даже если пустой он ездит.
35квт это выход же гены, мощность на валу где то вдвое выше и в л.с. это почти 100, то есть если дизель то ест он 5-6л час, бензин от 7ми минимум, так?
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барабашов
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:12
барабашов написав: beee написав:
30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)
Поставили 35квт
Размер лифта имеет значение
В Мост Сити у нас Отисы на 1000кг и бесшумные почти, в Созидателе - они же какие то бюджетные на 500кг и на 12 этажей, а не на 25 Моста. Конечно потребляемая мощность различается в два минимум раза а то и больше, даже если пустой он ездит.
35квт это выход же гены, мощность на валу где то вдвое выше и в л.с. это почти 100, то есть если дизель то ест он 5-6л час, бензин от 7ми минимум, так?
Для ОТТиса не нашёл, а для лифта Isamet 1000 кг, 1 м/с мощность движка 6,7 кВт.
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Bolt
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:24
Bolt написав:
Для ОТТиса не нашёл, а для лифта Isamet 1000 кг, 1 м/с мощность движка 6,7 кВт
12-15квт гены хватит, с учётом пиковых нагрузок на старте. Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
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vitaliian
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Додано: Суб 14 січ, 2023 15:06
ребята, а есть смысл обсуждать эти киловатты мощности ?
Если какой-то дом не купил генератор - уже и поздно шевелиться. Пока поставят, установят, наладят, уже будет весна. Потом ещё несколько недель и будет +5+10 на улице, световой день ещё увеличится, отключать перестанут.
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baraka
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
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