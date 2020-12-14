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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10620106211062210623
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 04:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  airmax78 написав:UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.

Ану розкажи скільки потужності генератора треба на 1 вантажний ліфт на 25 поверхів в новобудові - бо я щось попахує піздєжом)


11 кВт на вантажний ліфт
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)

Поставили 35квт
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 13:42

  beee написав:30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)

Поставили 35квт

Размер лифта имеет значение
В Мост Сити у нас Отисы на 1000кг и бесшумные почти, в Созидателе - они же какие то бюджетные на 500кг и на 12 этажей, а не на 25 Моста. Конечно потребляемая мощность различается в два минимум раза а то и больше, даже если пустой он ездит.
35квт это выход же гены, мощность на валу где то вдвое выше и в л.с. это почти 100, то есть если дизель то ест он 5-6л час, бензин от 7ми минимум, так?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:12

  барабашов написав:
  beee написав:30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)

Поставили 35квт

Размер лифта имеет значение
В Мост Сити у нас Отисы на 1000кг и бесшумные почти, в Созидателе - они же какие то бюджетные на 500кг и на 12 этажей, а не на 25 Моста. Конечно потребляемая мощность различается в два минимум раза а то и больше, даже если пустой он ездит.
35квт это выход же гены, мощность на валу где то вдвое выше и в л.с. это почти 100, то есть если дизель то ест он 5-6л час, бензин от 7ми минимум, так?

Для ОТТиса не нашёл, а для лифта Isamet 1000 кг, 1 м/с мощность движка 6,7 кВт.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 14:24

  Bolt написав:Для ОТТиса не нашёл, а для лифта Isamet 1000 кг, 1 м/с мощность движка 6,7 кВт
12-15квт гены хватит, с учётом пиковых нагрузок на старте. Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 15:06

ребята, а есть смысл обсуждать эти киловатты мощности ?

Если какой-то дом не купил генератор - уже и поздно шевелиться. Пока поставят, установят, наладят, уже будет весна. Потом ещё несколько недель и будет +5+10 на улице, световой день ещё увеличится, отключать перестанут.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 16:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.

Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
Hotab
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  #<1 ... 10620106211062210623
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