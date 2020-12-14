11 кВт на вантажний ліфт
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Додано: Суб 14 січ, 2023 04:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
11 кВт на вантажний ліфт
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)
Поставили 35квт
Додано: Суб 14 січ, 2023 13:42
Размер лифта имеет значение
В Мост Сити у нас Отисы на 1000кг и бесшумные почти, в Созидателе - они же какие то бюджетные на 500кг и на 12 этажей, а не на 25 Моста. Конечно потребляемая мощность различается в два минимум раза а то и больше, даже если пустой он ездит.
35квт это выход же гены, мощность на валу где то вдвое выше и в л.с. это почти 100, то есть если дизель то ест он 5-6л час, бензин от 7ми минимум, так?
Додано: Суб 14 січ, 2023 14:12
Для ОТТиса не нашёл, а для лифта Isamet 1000 кг, 1 м/с мощность движка 6,7 кВт.
Додано: Суб 14 січ, 2023 14:24
Додано: Суб 14 січ, 2023 15:06
ребята, а есть смысл обсуждать эти киловатты мощности ?
Если какой-то дом не купил генератор - уже и поздно шевелиться. Пока поставят, установят, наладят, уже будет весна. Потом ещё несколько недель и будет +5+10 на улице, световой день ещё увеличится, отключать перестанут.
Додано: Суб 14 січ, 2023 16:13
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
Додано: Суб 14 січ, 2023 17:59
Hotab если вы про экономию топлива, то в пределах -30% на холостых от пиковых нагрузок. По мощности не скажу и вряд ли кто то делал такие замеры.
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