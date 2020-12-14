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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 січ, 2023 04:05
cherchiltank написав: airmax78 написав:
UA пише що навпаки: купують 140 кВт там де 15 кВт забезпечать ліфти, насоси, освітлення і ще на квартиру Голови ОСББ залишиться.
Ану розкажи скільки потужності генератора треба на 1 вантажний ліфт на 25 поверхів в новобудові - бо я щось попахує піздєжом)
11 кВт на вантажний ліфт
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Faceless
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:14
30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)
Поставили 35квт
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beee
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Додано: Суб 14 січ, 2023 13:42
beee написав:
30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)
Поставили 35квт
Размер лифта имеет значение
В Мост Сити у нас Отисы на 1000кг и бесшумные почти, в Созидателе - они же какие то бюджетные на 500кг и на 12 этажей, а не на 25 Моста. Конечно потребляемая мощность различается в два минимум раза а то и больше, даже если пустой он ездит.
35квт это выход же гены, мощность на валу где то вдвое выше и в л.с. это почти 100, то есть если дизель то ест он 5-6л час, бензин от 7ми минимум, так?
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барабашов
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:12
барабашов написав: beee написав:
30 кВт: 25 этажей секции - 2 шт (2х25 эт). Лифты, освещение моп, ИТП (отопление, водоснабжение)
Поставили 35квт
Размер лифта имеет значение
В Мост Сити у нас Отисы на 1000кг и бесшумные почти, в Созидателе - они же какие то бюджетные на 500кг и на 12 этажей, а не на 25 Моста. Конечно потребляемая мощность различается в два минимум раза а то и больше, даже если пустой он ездит.
35квт это выход же гены, мощность на валу где то вдвое выше и в л.с. это почти 100, то есть если дизель то ест он 5-6л час, бензин от 7ми минимум, так?
Для ОТТиса не нашёл, а для лифта Isamet 1000 кг, 1 м/с мощность движка 6,7 кВт.
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Bolt
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Додано: Суб 14 січ, 2023 14:24
Bolt написав:
Для ОТТиса не нашёл, а для лифта Isamet 1000 кг, 1 м/с мощность движка 6,7 кВт
12-15квт гены хватит, с учётом пиковых нагрузок на старте. Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
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vitaliian
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Додано: Суб 14 січ, 2023 15:06
ребята, а есть смысл обсуждать эти киловатты мощности ?
Если какой-то дом не купил генератор - уже и поздно шевелиться. Пока поставят, установят, наладят, уже будет весна. Потом ещё несколько недель и будет +5+10 на улице, световой день ещё увеличится, отключать перестанут.
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baraka
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Додано: Суб 14 січ, 2023 16:13
vitaliian написав:
Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
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Hotab
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Додано: Суб 14 січ, 2023 19:53
Hotab написав: vitaliian написав:
Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
2 кВт - это чайник вскипятить. Нам вот-вот 140 кВт должны привезти - расскажу как он в эксплуатации.
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airmax78
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:18
барабашов написав:Прохожий За 70метров это было очень дёшево тогда даже под капремонт или нет?
У нас разброс в 2000-2002г.г. в центре Днепра по однотипным сталинках был от 400от за метр(2к) на Гоголя 1(там где грохнули Аксельрода, прямо под окнами той квартиры что мы не купили) до 260 где то возле вокзала(напротив почти) на Карла Маркса(4к). Так что 700 на Прорезной,с возможными такими же вложениями на капремонт и доведения до состояния "плинтусов €йра", 22 года назад, при средней зарплате в стране около 100 долларов, было как бы нормальной ценой.
Это ещё и подъезд надо смотреть и соседей. Залить ремонт любой можно, а подъезд самому до ума доводить и от бычков оттирать так вообще нереально
ИМХО в 2001м уже да
как правило контингент на Прорезной всегда был нормальный, бычки в парадном и горелые спички на потолке отсутствовали
если люди продавали год то должны были в принципе хоть как то ориентироваться в рынке и понимать что уже разворот а в 2002м пошла ракета)
в 2005м 3к убитую в хлам на Прорезной продали за 290к, за 4 года мин х6 если взять данный кейс
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Прохожий
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Додано: Суб 14 січ, 2023 20:20
airmax78 написав: Hotab написав: vitaliian написав:
Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
2 кВт - это чайник вскипятить. Нам вот-вот 140 кВт должны привезти - расскажу
как он в эксплуатации.
про "эксплуатационные расходы" расскажите?
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Прохожий
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