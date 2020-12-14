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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 січ, 2023 20:42
Hotab написав: vitaliian написав:
Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
Как любой двс до уровня холостого хода
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Ромасик
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