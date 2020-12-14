|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 14 січ, 2023 20:42
Hotab написав: vitaliian написав:
Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
Как любой двс до уровня холостого хода
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5672
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1339 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:39
А їх не буде - бо коли порахують хто скільки скинеться на дизель (30 літрів дизелю в годину або 1500 грн, 20 літрів масла, обслуговування і тп) то буде стояти як пам’ятник)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:40
Це я про те як буде працювати 140 кіловатний генератор)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 21:42
Ромасик написав: Hotab написав: vitaliian написав:
Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
Как любой двс до уровня холостого хода
Який холостий хід? - там 1500 обертів в хвилину постійно плюс мінус, жерти він буде від 30 до 40 літрів солярки що на холостому ходу що без
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 23:12
Прохожий написав: airmax78 написав: Hotab написав:
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
2 кВт - это чайник вскипятить. Нам вот-вот 140 кВт должны привезти - расскажу
как он в эксплуатации.
про "эксплуатационные расходы" расскажите?
Уверен что мало не покажется.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41697
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5130 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 січ, 2023 23:14
cherchiltank написав:
А їх не буде - бо коли порахують хто скільки скинеться на дизель (30 літрів дизелю в годину або 1500 грн, 20 літрів масла, обслуговування і тп) то буде стояти як пам’ятник)
Осознанно такой покупали и понимали какой будет расход.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41697
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 954 раз.
- Подякували: 5130 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 січ, 2023 23:24
airmax78 написав: cherchiltank написав:
А їх не буде - бо коли порахують хто скільки скинеться на дизель (30 літрів дизелю в годину або 1500 грн, 20 літрів масла, обслуговування і тп) то буде стояти як пам’ятник)
Осознанно такой покупали и понимали какой будет расход.
А если в него прилетит ракета, будут новый покупать? Может сразу какое то ПВО докупить, nasams хвалят.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16278
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2088 раз.
- Подякували: 2971 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23445
|15445345
|
|
|1117
|4995372
|
|
|3
|5131
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|