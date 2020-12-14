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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10621106221062310624
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 20:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  vitaliian написав:Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.

Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
Как любой двс до уровня холостого хода
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:39

А їх не буде - бо коли порахують хто скільки скинеться на дизель (30 літрів дизелю в годину або 1500 грн, 20 літрів масла, обслуговування і тп) то буде стояти як пам’ятник)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:40

Це я про те як буде працювати 140 кіловатний генератор)
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 21:42

  Ромасик написав:
Hotab написав:
  vitaliian написав:Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.

Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
Как любой двс до уровня холостого хода

Який холостий хід? - там 1500 обертів в хвилину постійно плюс мінус, жерти він буде від 30 до 40 літрів солярки що на холостому ходу що без
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:12

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???

2 кВт - это чайник вскипятить. Нам вот-вот 140 кВт должны привезти - расскажу как он в эксплуатации.

про "эксплуатационные расходы" расскажите? :mrgreen:

Уверен что мало не покажется.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:14

  cherchiltank написав:А їх не буде - бо коли порахують хто скільки скинеться на дизель (30 літрів дизелю в годину або 1500 грн, 20 літрів масла, обслуговування і тп) то буде стояти як пам’ятник)

Осознанно такой покупали и понимали какой будет расход.
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 23:24

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:А їх не буде - бо коли порахують хто скільки скинеться на дизель (30 літрів дизелю в годину або 1500 грн, 20 літрів масла, обслуговування і тп) то буде стояти як пам’ятник)

Осознанно такой покупали и понимали какой будет расход.

А если в него прилетит ракета, будут новый покупать? Может сразу какое то ПВО докупить, nasams хвалят.
vitaliian
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