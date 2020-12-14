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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10622106231062410625
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:31

  beee написав:Не разносите враньё пожалуйста.

З Поляндії біженцям воно канєшно видніше.
Почитай Залужного про атаку на Київ сьогодні.
Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. 

https://www.armyfm.com.ua/ua/valerij-za ... kih-raket/
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:32

vkstsk
С300 не рассчитана лететь на полтыщи км с древней ТУшки и сносить дом или, придумайте ещё, плотину ДнепроГЭСа. Допилить её конечно можно, но во первых она полтонны ВВ просто не подымет, во вторых 5М как Х-ы не разовьёт. Так что спите спокойно, домкратом вниз цены на Сигнатюр и Даймонл-Хилл завтра не пойдут.
Когда на Оболони гопники куском асфальта убили руцкого командира БТРа надо было делать предложения беглецам Львовско-Пражского ТРО о покупке с дисконтом 50+++%
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vkstsk написав:
  beee написав:Не разносите враньё пожалуйста.

З Поляндії біженцям воно канєшно видніше.
Почитай Залужного про атаку на Київ сьогодні.
Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця. 

https://www.armyfm.com.ua/ua/valerij-za ... kih-raket/
Не борзей. Я в Киеве слышал взрывы раньше тебя.
Во вторых, прочитай сам, что ты прислал.

И не неси пургу про воронки и с300
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:38

  барабашов написав:С300 не рассчитана лететь на полтыщи км

які пів тищі і Тушки?
з Білорусі 150 км до центру міста, будуть лупити Київ так як Харків і Запоріжжя.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:50

  beee написав:Не борзей. Я в Киеве слышал взрывы раньше тебя.
Во вторых, прочитай сам, что ты прислал.
И не неси пургу про воронки и с300

не знаю шо ти там чув бо вибух був не в Києві.
фото і відео наслідків від збитої!!! ракети є в інеті і навіть відео на 1+1.
насправді воронка трохи менша ніж показалось на перший погляд, всього лиш метрів 12-15. тоді точно дорожай.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 00:52

барабашов вы хоть не на победе живёте? Победе не везёт, то газ на Мандрыковской в 2007, теперь вот это.
vitaliian
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