З Поляндії біженцям воно канєшно видніше.
Почитай Залужного про атаку на Київ сьогодні.
Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.
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Додано: Нед 15 січ, 2023 00:31
З Поляндії біженцям воно канєшно видніше.
Почитай Залужного про атаку на Київ сьогодні.
Додано: Нед 15 січ, 2023 00:32
vkstsk
С300 не рассчитана лететь на полтыщи км с древней ТУшки и сносить дом или, придумайте ещё, плотину ДнепроГЭСа. Допилить её конечно можно, но во первых она полтонны ВВ просто не подымет, во вторых 5М как Х-ы не разовьёт. Так что спите спокойно, домкратом вниз цены на Сигнатюр и Даймонл-Хилл завтра не пойдут.
Когда на Оболони гопники куском асфальта убили руцкого командира БТРа надо было делать предложения беглецам Львовско-Пражского ТРО о покупке с дисконтом 50+++%
Додано: Нед 15 січ, 2023 00:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не борзей. Я в Киеве слышал взрывы раньше тебя.
Во вторых, прочитай сам, что ты прислал.
И не неси пургу про воронки и с300
Додано: Нед 15 січ, 2023 00:38
Додано: Нед 15 січ, 2023 00:50
не знаю шо ти там чув бо вибух був не в Києві.
фото і відео наслідків від збитої!!! ракети є в інеті і навіть відео на 1+1.
насправді воронка трохи менша ніж показалось на перший погляд, всього лиш метрів 12-15. тоді точно дорожай.
Додано: Нед 15 січ, 2023 00:52
барабашов вы хоть не на победе живёте? Победе не везёт, то газ на Мандрыковской в 2007, теперь вот это.
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