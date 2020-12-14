Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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beee написав:Не борзей. Я в Киеве слышал взрывы раньше тебя. Во вторых, прочитай сам, что ты прислал. И не неси пургу про воронки и с300
не знаю шо ти там чув бо вибух був не в Києві. фото і відео наслідків від збитої!!! ракети є в інеті і навіть відео на 1+1. насправді воронка трохи менша ніж показалось на перший погляд, всього лиш метрів 12-15. тоді точно дорожай.