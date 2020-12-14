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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10622106231062410625
Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 06:46

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:А їх не буде - бо коли порахують хто скільки скинеться на дизель (30 літрів дизелю в годину або 1500 грн, 20 літрів масла, обслуговування і тп) то буде стояти як пам’ятник)

Осознанно такой покупали и понимали какой будет расход.

Неужели весь дом изучил данные потребления ээ лифтами и ттх разных генераторов?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.

Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???

2 кВт - это чайник вскипятить. Нам вот-вот 140 кВт должны привезти - расскажу как он в эксплуатации.
В нас стоїть 150кВт. Тепер принаймні нема перебоїв з опаленням і водою
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 10:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав: Тепер принаймні нема перебоїв з опаленням і водою


Скільки споживає за міс?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 15 січ, 2023 11:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ромасик написав:
Faceless написав: Тепер принаймні нема перебоїв з опаленням і водою


Скільки споживає за міс?
Тільки перед НР запустили, ще важко сказати
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 05:54

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vitaliian
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