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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 січ, 2023 06:46
airmax78 написав:
Осознанно
cherchiltank написав:
А їх не буде - бо коли порахують хто скільки скинеться на дизель (30 літрів дизелю в годину або 1500 грн, 20 літрів масла, обслуговування і тп) то буде стояти як пам’ятник)
такой покупали и понимали какой будет расход.
Неужели весь дом изучил данные потребления ээ лифтами и ттх разных генераторов?
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Додано: Нед 15 січ, 2023 10:08
airmax78 написав: Hotab написав: vitaliian написав:
Соответственно 30квт на 2 лифта + освещение МОПов.
Насколько такой полупром (или это уже пром) гибкий по мощности?
Скажем , если лифты как раз не задействованы, он может снизить мощность (и потребление топлива соответственно) скажем до 2кВт , чтобы питать исключительно насосы, освещение МОП, камеры и т.д???
2 кВт - это чайник вскипятить. Нам вот-вот 140 кВт должны привезти - расскажу как он в эксплуатации.
В нас стоїть 150кВт. Тепер принаймні нема перебоїв з опаленням і водою
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Додано: Нед 15 січ, 2023 10:56
Faceless написав: Тепер принаймні нема перебоїв з опаленням і водою
Скільки споживає за міс?
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Додано: Нед 15 січ, 2023 11:12
Ромасик написав:
Faceless написав: Тепер принаймні нема перебоїв з опаленням і водою
Скільки споживає за міс?
Тільки перед НР запустили, ще важко сказати
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Додано: Пон 16 січ, 2023 05:54
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:20
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
Після нашої перемоги буде така зелена свіча, що Ви охрєнєєтє і поїдете по свої варіанти в "Західну" Європу.
Подивився рахунки: всі кошти на місці. Квітка як коштувала 350К так і коштує.
Не розумію про що Ви?
Ви плутаєте вартість з "хотелкою". Після нашої перемоги ми побачимо реальні угоди за цінами значно нижчими, чим ваші фантазії, а ваші "хотелки" залишаться з вами.
Хотелка - це купив Варшавський па500 до війни і намагаєшься зараз продати па1200. Квітка має собівартість, має вартість за методом потенційної доходності та має вартість розраховану за аналогами продаж. Всі ці три вартості сходяться в одній точці: 350К ойро. Квітка не може бути продана дешевше. Це ніби йти проти ринку і проти здорового глузду.
Тому вибачте, скільки б ви не повторювали про "хотелки" та фантазії - це нічого не змінить. Ринок вас не чує.
Ракета будет на рынке недвижимости?
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:22
proftpd66 написав:
Ракета будет на рынке недвижимости?
Судя по арендным ставкам - не будет
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:53
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Хотелка - це купив Варшавський па500 до війни і намагаєшься зараз продати па1200. Квітка має собівартість, має вартість за методом потенційної доходності та має вартість розраховану за аналогами продаж. Всі ці три вартості сходяться в одній точці: 350К ойро. Квітка не може бути продана дешевше. Це ніби йти проти ринку і проти здорового глузду.
Тому вибачте, скільки б ви не повторювали про "хотелки" та фантазії - це нічого не змінить. Ринок вас не чує.
Ракета будет на рынке недвижимости?
Вже є. Нажаль не зовсім та на яку чекали. Проте молимось на Патріотів з США та наших хлопців ППО-шників.
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airmax78
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