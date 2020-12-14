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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:56
proftpd66 написав:
Ракета будет на рынке недвижимости?
Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:59
airmax78 написав:
Вже є.
У Ваших мріях. Реалії, трішки інші.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 15:06
reus написав:
Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.
Где я, а где "через 10 лет"?)))
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