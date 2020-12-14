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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10623106241062510626
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  proftpd66 написав:Ракета будет на рынке недвижимости?

Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Вже є.

У Ваших мріях. Реалії, трішки інші.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.


Где я, а где "через 10 лет"?)))
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