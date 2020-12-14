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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  proftpd66 написав:Ракета будет на рынке недвижимости?

Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 14:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Вже є.

У Ваших мріях. Реалії, трішки інші.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.


Где я, а где "через 10 лет"?)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 16:13

  Andrey2512 написав:
  reus написав:Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.


Где я, а где "через 10 лет"?)))

Это только так кажется. Глазом моргнуть не успеете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

макс ну вы представляете свои интересы через 10 лет?)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 17:23

  Олежан написав:макс ну вы представляете свои интересы через 10 лет?)

А что изменится через 10 лет? Люди переселятся на деревья? Нет же. Киев обезлюдит? Есть такой риск. Но он заложен в скидку в 50куе которую я даю реусу.
Как писал Юрий-теплотехник: "Когда-нибудь вы будете вспоминать что могли купить треху с залой в прицентральном районе Киева за несчастные 100куе и кусать локти что не сделали этого."
PS Хочу посмотреть на жалкое, растерянное лицо Реуса через 10 лет.
airmax78
 
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