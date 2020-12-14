Через 10 лет, будет восстановление, а пока уверенно вниз.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 14:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 16 січ, 2023 14:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 16 січ, 2023 15:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 16 січ, 2023 16:13
Додано: Пон 16 січ, 2023 17:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
макс ну вы представляете свои интересы через 10 лет?)
Додано: Пон 16 січ, 2023 17:23
А что изменится через 10 лет? Люди переселятся на деревья? Нет же. Киев обезлюдит? Есть такой риск. Но он заложен в шедрую скидку в 50куе которую я даю реусу.
Как писал Юрий-теплотехник: "Когда-нибудь вы будете вспоминать что могли купить треху с залой в прицентральном районе Киева за несчастные 100куе и кусать локти что не сделали этого."
PS Хочу посмотреть на жалкое, растерянное лицо Реуса через 10 лет.
Додано: Пон 16 січ, 2023 18:31
Додано: Пон 16 січ, 2023 18:52
Кстати, по поводу перевода кацапской экономики на военные рэльсы: у них там намечаются серьезные проблемы с основной бюджетонаполняющей отраслью. Так что не знаю: если кацапье готово будет бесплатно работать и подыхать - то да, надо готовиться к худшему. Но есть в этом сомнения.
Додано: Пон 16 січ, 2023 18:57
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