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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:50

  airmax78 написав:Кстати, по поводу перевода кацапской экономики на военные рэльсы: у них там намечаются серьезные проблемы с основной бюджетонаполняющей отраслью. Так что не знаю: если кацапье готово будет бесплатно работать и подыхать - то да, надо готовиться к худшему. Но есть в этом сомнения.

В Северной Корее работают за миску баланды и не ноют.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 19:56

  Bolt написав:
  airmax78 написав:Кстати, по поводу перевода кацапской экономики на военные рэльсы: у них там намечаются серьезные проблемы с основной бюджетонаполняющей отраслью. Так что не знаю: если кацапье готово будет бесплатно работать и подыхать - то да, надо готовиться к худшему. Но есть в этом сомнения.

В Северной Корее работают за миску баланды и не ноют.

Это будущее кацапов
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники.
Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи.
Это в США всё валится как карточный дом.
А у нас недвига - скала)
beee
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:12

  airmax78 написав:Хочу посмотреть на жалкое, растерянное лицо Реуса через 10 лет.

У вас будет растерянное лицо гораздо раньше, когда увидите "счет на табло"(с)
Ну вам не привыкать, у вас богатый опыт на потери!
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:13

  Bolt написав:
  airmax78 написав:Кстати, по поводу перевода кацапской экономики на военные рэльсы: у них там намечаются серьезные проблемы с основной бюджетонаполняющей отраслью. Так что не знаю: если кацапье готово будет бесплатно работать и подыхать - то да, надо готовиться к худшему. Но есть в этом сомнения.

В Северной Корее работают за миску баланды и не ноют.

В Северной Корее проще - они никогда не жили хорошо и начинать не стоит. А кацапы успели попробовать красивой жизни. Далеко не все, но многие. Отказаться от нее будет очень очень сложно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Макс - хороший пример типичного лузера.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:15

  reus написав:
  airmax78 написав:Хочу посмотреть на жалкое, растерянное лицо Реуса через 10 лет.

У вас будет растерянное лицо гораздо раньше, когда увидите "счет на табло"(с)
Ну вам не привыкать, у вас богатый опыт на потери!

Мне нечего терять. Я с удовольствием вернусь и буду жить в своей квитке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:16

  Investor_K написав:Макс - хороший пример типичного лузера.

Еще чуть-чуть и заквакаете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:32

  beee написав:Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники.
Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи.
Это в США всё валится как карточный дом.
А у нас недвига - скала)

Ракеты С 300, С 400 из территории Беларуси летят 2 мин. У нас на сегодня этот тип ракет ПВО, к сожалению сбить не может. Можете дальше продолжать рассказывать о надежности вложений в бетон.
Востаннє редагувалось reus в Пон 16 січ, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:37

  airmax78 написав:Мне нечего терять. Я с удовольствием вернусь и буду жить в своей квитке.

Так зачем откладывать, приезжайте сейчас, мы вас давно ждем!
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