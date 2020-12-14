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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 16 січ, 2023 19:50
airmax78 написав:
Кстати, по поводу перевода кацапской экономики на военные рэльсы: у них там намечаются серьезные проблемы с основной бюджетонаполняющей отраслью. Так что не знаю: если кацапье готово будет бесплатно работать и подыхать - то да, надо готовиться к худшему. Но есть в этом сомнения.
В Северной Корее работают за миску баланды и не ноют.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 19:56
Bolt написав: airmax78 написав:
Кстати, по поводу перевода кацапской экономики на военные рэльсы: у них там намечаются серьезные проблемы с основной бюджетонаполняющей отраслью. Так что не знаю: если кацапье готово будет бесплатно работать и подыхать - то да, надо готовиться к худшему. Но есть в этом сомнения.
В Северной Корее работают за миску баланды и не ноют.
Это будущее кацапов
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:00
Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники.
Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи.
Это в США всё валится как карточный дом.
А у нас недвига - скала)
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:12
airmax78 написав:
Хочу посмотреть на жалкое, растерянное лицо Реуса через 10 лет.
У вас будет растерянное лицо гораздо раньше, когда увидите "счет на табло"(с)
Ну вам не привыкать, у вас богатый опыт на потери!
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:13
Bolt написав: airmax78 написав:
Кстати, по поводу перевода кацапской экономики на военные рэльсы: у них там намечаются серьезные проблемы с основной бюджетонаполняющей отраслью. Так что не знаю: если кацапье готово будет бесплатно работать и подыхать - то да, надо готовиться к худшему. Но есть в этом сомнения.
В Северной Корее работают за миску баланды и не ноют.
В Северной Корее проще - они никогда не жили хорошо и начинать не стоит. А кацапы успели попробовать красивой жизни. Далеко не все, но многие. Отказаться от нее будет очень очень сложно.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:14
Макс - хороший пример типичного лузера.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:15
reus написав: airmax78 написав:
Хочу посмотреть на жалкое, растерянное лицо Реуса через 10 лет.
У вас будет растерянное лицо гораздо раньше, когда увидите "счет на табло"(с)
Ну вам не привыкать, у вас богатый опыт на потери!
Мне нечего терять. Я с удовольствием вернусь и буду жить в своей квитке.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:16
Investor_K написав:
Макс - хороший пример типичного лузера.
Еще чуть-чуть и заквакаете.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:32
beee написав:
Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники.
Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи.
Это в США всё валится как карточный дом.
А у нас недвига - скала)
Ракеты С 300, С 400 из территории Беларуси летят 2 мин. У нас на сегодня этот тип ракет ПВО, к сожалению сбить не может. Можете дальше продолжать рассказывать о надежности вложений в бетон.
Востаннє редагувалось reus
в Пон 16 січ, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 січ, 2023 20:37
airmax78 написав:
Мне нечего терять. Я с удовольствием вернусь и буду жить в своей квитке.
Так зачем откладывать, приезжайте сейчас, мы вас давно ждем!
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