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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10625106261062710628
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:38

  reus написав:
  beee написав:Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники.
Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи.
Это в США всё валится как карточный дом.
А у нас недвига - скала)

Ракеты С 300, С 400 из территории Беларуси летят 2 мин. У нас на сегодня этот тип ракет ПВО сбить не может. Можете дальше продолжать рассказывать о надежности вложений в бетон.

что из вашего набора букв я рассказываю о вложении в бетон?
я написал только о ценообразовании. причём тут вообще инвестиции

а касательно С300 и С400 - то они будут долетать по Киевской области хаотично. По Киеву ими не попадут. тем более ВСУ на северной границе теперь дежурят и гупнут в ответ
Востаннє редагувалось beee в Пон 16 січ, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:38

  reus написав:
  airmax78 написав:Мне нечего терять. Я с удовольствием вернусь и буду жить в своей квитке.

Так зачем откладывать, приезжайте сейчас, мы вас давно ждем!

Районний територіальний центр комплектування м.Києва
Востаннє редагувалось Investor_K в Пон 16 січ, 2023 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:46

  beee написав:а касательно С300 и С400 - то они будут долетать по Киевской области хаотично. По Киеву ими не попадут. тем более ВСУ на северной границе теперь дежурят и гупнут в ответ

Я не военный специалист, но судя по официальной информации военных, к сожалению уже в Киев такой тип ракет долетал и в дальнейшем все может быть. Точность попадания +-100 метров.
https://lb.ua/society/2023/01/15/542612 ... 0_abo.html
І було випущено буквально на 2 хвилини від пуску до вибухів. Тому є така загроза тепер.

За словами Ігната, ракета С-400 летить зі швидкістю понад 4 тис. км/год, а С-300 - понад 3 тис. км/год.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я всё же думаю, что это разовый теракт. раз нагадили близко к границе. повторять такое они не смогут - попалили их и ждут
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 20:51

  airmax78 написав:Мне нечего терять. Я с удовольствием вернусь и буду жить в своей квитке

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vitaliian
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