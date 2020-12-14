Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники. Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи. Это в США всё валится как карточный дом. А у нас недвига - скала)
Ракеты С 300, С 400 из территории Беларуси летят 2 мин. У нас на сегодня этот тип ракет ПВО сбить не может. Можете дальше продолжать рассказывать о надежности вложений в бетон.
что из вашего набора букв я рассказываю о вложении в бетон? я написал только о ценообразовании. причём тут вообще инвестиции
а касательно С300 и С400 - то они будут долетать по Киевской области хаотично. По Киеву ими не попадут. тем более ВСУ на северной границе теперь дежурят и гупнут в ответ
Востаннє редагувалось beee в Пон 16 січ, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.