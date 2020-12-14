Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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beee написав:Недвижимость Киева оказалась надёжнее банковской системы: в отличие от мировых аналогов, она не базировалась на ипотеке, т.е. инвесторы - 100% собственники. Это значит, что они не обременены необходимостью ежемесячных банковских платежей и могут держать стоимость продажи. Это в США всё валится как карточный дом. А у нас недвига - скала)
Ракеты С 300, С 400 из территории Беларуси летят 2 мин. У нас на сегодня этот тип ракет ПВО сбить не может. Можете дальше продолжать рассказывать о надежности вложений в бетон.
что из вашего набора букв я рассказываю о вложении в бетон? я написал только о ценообразовании. причём тут вообще инвестиции
а касательно С300 и С400 - то они будут долетать по Киевской области хаотично. По Киеву ими не попадут. тем более ВСУ на северной границе теперь дежурят и гупнут в ответ
Востаннє редагувалось beee в Пон 16 січ, 2023 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:Дальность полета не более 200 км. Для этого нужно подтянуть близко к границе. Поэтому могут словить ответку. Химарс стреляет точнее и думаю, быстрее наводится.
И что значит? Что дальние ракеты таки закончились?
Ігнат зауважив, що РФ вже використовувала зенітні ракети для ударів по містах, наприклад, по Харкову чи Миколаєву, але Київ 14 січня атакували С-300 і C-400 – вперше.
"Ці ракети неможливо збивати – ну не може С-300 збити С-300, а це комплекс, який у нас основний на озброєнні", – пояснив Ігнат.
Ігнат нагадав, що швидкість цих ракет велика – С-300 – понад 3000 км/год, С-400 – понад 4000 км/год
"Ракета летить так само як і балістична: по траєкторії, по дузі. Місце запуску звичайних ракет С-300 до 150 кілометрів. Але є й модифікація ракет С-300, які можуть летіти ще далі. Не кажучи уже про комплекс С-400. Ці ракети летять з великої відстані і влучають. Чим більша дальність, тим більша неточність. Такий принцип вони застосували по Києву", - сказав речник.
Він також додав, що існує подальша загроза ударів С-300 по Києву.