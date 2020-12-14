Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:неправда. я прослушал его интервью. он не сказал что есть подальша загроза ударів С300 по Києву. это чистая манипуляция. он сказал, что командование ещё не знает с какой территории стреляли и он сказал, что есть противодействие этим ударам. это скорее всего - разовый терорист. высер