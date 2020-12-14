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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10626106271062810629
Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:22

  reus написав:
  airmax78 написав:Мне нечего терять. Я с удовольствием вернусь и буду жить в своей квитке.

Так зачем откладывать, приезжайте сейчас, мы вас давно ждем!

в дублине???
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:44

  beee написав:неправда. я прослушал его интервью. он не сказал что есть подальша загроза ударів С300 по Києву. это чистая манипуляция.
он сказал, что командование ещё не знает с какой территории стреляли и он сказал, что есть противодействие этим ударам.
это скорее всего - разовый терорист. высер

Значит ТСН врет :mrgreen: С учетом того, что это было сказано в прямом эфире на телемарафоне.
Ну, думаю, для вас этого достаточно, чтобы осознать степень угрозы. Или вы будете настаивать, что видео подделка?
ІГНАТ: Україна не може збивати ракети, якими Росія бомбила Київ!
https://www.youtube.com/watch?v=xauNY7zB3bo
Звідки та чим Росія вдарила по Києву, коли не було повітряної тривоги? | Ігнат
https://www.youtube.com/watch?v=xauNY7zB3bo
Востаннє редагувалось reus в Пон 16 січ, 2023 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 січ, 2023 23:46

  Прохожий написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Мне нечего терять. Я с удовольствием вернусь и буду жить в своей квитке.

Так зачем откладывать, приезжайте сейчас, мы вас давно ждем!

в дублине???

А причем здесь Дублин?
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